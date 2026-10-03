Alejandro Baldé mengalami awal musim yang sulit bersama Barcelona, setelah bek kiri tersebut hanya tampil selama 12 menit, di saat ia keluar dari rencana Hansi Flick secara jelas, meski sang pemain tetap bertahan di klub Katalan itu dan menolak memikirkan kepergian pada bursa transfer mendatang.

Menurut surat kabar "Marca", Barcelona dan Flick mengizinkan Baldé pergi selama musim panas, setelah keduanya menyimpulkan bahwa ia tidak akan menjadi pilihan utama di posisi bek kiri, namun pemain berusia 22 tahun itu memutuskan untuk tetap bersama tim, dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2028.

Baldé hanya tampil dalam satu pertandingan di Liga Spanyol, menghadapi Racing di Stadion Camp Nou, dan masuk sebagai pengganti selama 12 menit, sementara ia absen dalam enam pertandingan lainnya di kompetisi tersebut, serta laga menghadapi Feyenoord di Liga Champions, dan juga tidak masuk dalam skuad tim pada laga pembuka melawan Elche.

Flick menilai Baldé mampu tampil lebih baik dan berkontribusi lebih besar, namun saat ini ia lebih memilih mengandalkan Gerard Martín dan João Cancelo, yang menurutnya kondisi fisik keduanya lebih baik, di tengah persaingan untuk posisi bek kiri.

Meski dengan situasinya saat ini, Baldé tidak memikirkan kepergian dari Barcelona, karena ia percaya bahwa musim masih panjang dan banyaknya pertandingan akan memberinya peluang untuk membuktikan kemampuannya dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, sehingga membuatnya teguh pada keputusan untuk menyelesaikan musim bersama tim.

Di sisi lain, Barcelona tidak keberatan dengan kepergian sang pemain jika sikapnya berubah, terutama karena posisi bek kiri memiliki banyak alternatif, dan klub juga menilai Baldé bernilai sekitar 60 juta euro, sebuah jumlah yang dapat membantunya memperbaiki kondisi keuangan dan memperkuat skuad pada Januari.

Barcelona sebelumnya menganggap kepergian Baldé sebagai transaksi yang tepat selama musim panas, namun negosiasi tidak rampung karena penolakan sang pemain terhadap tawaran-tawaran yang diterimanya, di tengah ketertarikan dari Manchester United, Manchester City, Benfica, dan Aston Villa.

Barcelona perlu menjual beberapa pemainnya sebelum bergerak dengan agresif di bursa transfer musim dingin, dan kepergian Baldé bisa menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, karena akan memberikan klub pemasukan finansial dan menurunkan beban gaji, tanpa para petinggi manajemen menganggap bahwa kepergiannya akan meninggalkan kekosongan besar di dalam tim.