Pau Cubarsi, bek Barcelona, berbicara tentang penghargaan Ballon d'Or yang menjadi salah satu perdebatan sepak bola paling hangat belakangan ini.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Cubarsi yang disampaikannya kepada program Tu Diras melalui radio RAC 1.

Cubarsi, yang masuk dalam daftar tiga puluh kandidat untuk penghargaan bergengsi itu, mengatakan, "Saya tidak terbiasa memikirkan hal-hal seperti ini, saya lebih mengutamakan gelar kolektif. Saya fokus untuk memberikan yang terbaik yang saya miliki, dan sisanya akan datang kemudian."

Ketika ditanya tentang Lamine Yamal, Cubarsi bersikap tegas, dengan mengatakan, "Saya paham dia melakukan kampanye untuk dirinya sendiri, karena dia yang paling layak mendapatkan Ballon d'Or, dan kami berharap dia memenangkannya."

Absennya Pedri dan Raphinha dari daftar kandidat juga menarik perhatian Cubarsi, terutama pemain asal Brasil tersebut.

Tim Katalunya itu memasuki periode jeda internasional dengan berada di puncak klasemen La Liga, unggul enam poin atas Real Madrid.

Sang jantung pertahanan mengakui bahwa dirinya tidak menyangka akan ada selisih sebesar ini pada fase musim ini, tetapi ia menyerukan untuk tetap waspada dan menolak menganggap Los Blancos berada di luar persaingan, dengan mengatakan, "Liga masih sangat panjang. Kami tidak bisa menganggap mereka sudah mati."

Cedera Andreas Christensen juga menjadi bagian dari pembicaraan, di mana Cubarsi menyampaikan penyesalannya secara khusus atas absennya bek asal Denmark itu, yang sebelumnya telah berhasil memulihkan ritme pertandingan dan peran menonjolnya di dalam tim.

Ketika ditanya tentang kemungkinan Barcelona membutuhkan perekrutan jantung pertahanan lain, pemain internasional Spanyol itu mengakui bahwa hal tersebut bisa menjadi sebuah pilihan.

Ia mengatakan, "Mungkin kami memang kekurangan seorang jantung pertahanan lain," tetapi ia bergegas memuji sumber daya yang tersedia dalam skuad tim, seraya menambahkan, "Skuad sudah lengkap dan kami memiliki banyak pemain yang bisa menutupi absennya pemain tersebut."

Ia menutup, "Memenangkan gelar Liga Champions akan menjadi sebuah impian."