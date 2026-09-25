Fermin Lopez, bintang Barcelona, menegaskan bahwa rekan setimnya, Lamine Yamal, layak dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or untuk pemain terbaik dunia.

Lopez mengatakan dalam wawancaranya dengan surat kabar Mundo Deportivo "Ada banyak pemain Spanyol yang layak meraihnya, tetapi jika saya harus memilih satu pemain, saya akan memilih Yamal".

Ia menambahkan "Yamal adalah pemain luar biasa, dan ia telah menampilkan musim yang hebat bersama Barcelona. Mungkin di Piala Dunia ia tidak mampu menunjukkan versi terbaiknya karena baru kembali dari cedera, tetapi pada akhirnya ia meraih gelar juara, dan saya rasa ia layak mendapatkan penghargaan itu".

Ia menekankan "Ada juga banyak pemain Spanyol yang layak meraihnya. Pedri, misalnya, tidak masuk dalam daftar nominasi, begitu juga Raphinha. Dan Pau Cubarsi juga menampilkan musim yang hebat, tetapi jika saya harus memilih satu pemain, saya akan memilih Lamine".

Ia mengungkapkan "Jeda internasional akan sedikit memengaruhi ritme Barcelona, karena ada banyak pemain yang melakukan perjalanan jauh seperti Raphinha, yang tengah menjalani periode luar biasa dari segi fisik dan teknis. Mungkin hal itu sedikit memengaruhi kami, tetapi kami selalu ingin memainkan sebanyak mungkin pertandingan. Persoalan jadwal pertandingan layak untuk ditinjau ulang, karena pada akhirnya para pemainlah yang menanggung akibatnya".

Lopez mencatat "Barcelona telah melakukan lompatan besar berkat perekrutan pemain baru, dan ada persaingan ketat untuk berbagai posisi. Saya rasa Deco telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan transfer-transfer baru sangat membantu kami".

Ia menjelaskan "Kami bisa membicarakan Liga Champions Eropa, tetapi seperti yang dikatakan Rodri, kami tidak bisa mendahului kejadian, karena saat ini kami tengah menjalani periode yang baik. Dan akan datang pula periode-periode buruk. Kami harus melangkah selangkah demi selangkah, dan saya rasa kami semakin berkembang sebagai sebuah tim, dan saya berharap kami bisa mencapai Liga Champions Eropa dan menampilkan performa yang baik, serta saya berharap kami bisa memenanginya".

Ia berkata "Pemain wajah baru mana yang paling mengejutkanmu di timnas Spanyol? Saya sudah mengenal Rodri sebelumnya, jadi ia tidak terlalu mengejutkan saya, tetapi saya akan menyebut Anthony Gordon. Kami menghadapi Newcastle di Liga Champions Eropa sebanyak dua kali, saya rasa, tetapi saya tidak terlalu mengikutinya. Saya tidak menonton banyak pertandingannya, dan sejujurnya ia sangat mengejutkan saya, serta saya rasa ia adalah pemain yang akan sangat membantu kami".

Ia menekankan "Saya rasa adaptasi Raphinha dengan posisi penyerang murni sungguh menakjubkan. Tidak ada yang menduganya, karena ia belum pernah bermain di posisi ini sebelumnya".

Ia menegaskan "Apakah kamu menetapkan jumlah gol tertentu untuk musim ini? Tidak. Ada orang-orang di sekitar saya yang menetapkan beberapa angka untuk saya, tetapi saya berusaha untuk tidak memikirkannya dan tidak membebani diri saya. Semakin sedikit tekanan yang kamu bebankan pada dirimu, semakin banyak gol yang datang".