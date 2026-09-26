Javi, bintang Barcelona, memulai musim ini dengan partisipasi terbatas, setelah mengalami benturan di lutut selama pertandingan menghadapi Elche pada pekan pertama La Liga.

Cedera itu tak lebih dari sekadar kekhawatiran sesaat, karena sang pemain telah pulih darinya, dan tampil selama beberapa menit menghadapi Feyenoord di Liga Champions Eropa, serta menghadapi Racing di Liga Spanyol.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Javi dalam wawancaranya dengan majalah Men's Health, di mana ia menegaskan bahwa dirinya tidak mencari bantuan dari pihak luar untuk mengatasi perasaannya atau gejolak psikologis yang ia alami setelah menderita cedera.

Javi berkata, "Pergi ke psikolog selalu bermanfaat. Baik ketika kamu dalam keadaan buruk maupun bahkan dalam keadaan baik, hal itu tetap penting. Saya belum pernah pergi ke psikolog sebelumnya, tetapi saya ingin melakukannya."

Ia menambahkan, "Saya menyendiri bersama keluarga, dan itu juga sangat membantu saya."

Kembalinya Javi ke lapangan sama sekali tidak mudah, setelah ia absen hampir setahun penuh dari kompetisi pada tahun 2023, sebelum mengalami absen lain yang berlangsung sekitar 5 bulan pada September 2025, menyusul operasi pada meniskus di lutut yang sama.

Namun, Javi tidak suka namanya dikaitkan dengan cedera-cederanya, melainkan lebih memilih agar pembicaraan tentang dirinya dikaitkan dengan levelnya di dalam lapangan serta kemampuannya untuk bertahan dan pulih.

Javi juga menyinggung sebuah topik penting, yakni media sosial, yang kini semakin banyak digunakan oleh para pemain, baik melalui agensi media sosial untuk menjalankan kampanye maupun untuk mengunggah foto.

Javi suka menggunakan aplikasi Instagram, tetapi ia tidak terlalu mementingkan apa yang dikatakan tentang dirinya, dan ia juga menghadapi kritik dengan baik.

Ia berkata, "Orang-orang yang pendapatnya penting bagi saya dalam sepak bola adalah rekan-rekan setim saya, para pelatih, dan para suporter. Jika mereka senang, itulah yang paling penting. Pada akhirnya, merekalah yang melihat saya setiap hari dan mengetahui kenyataannya."

Ia menegaskan, "Orang-orang bebas menyampaikan pendapat mereka, dan itu hal yang wajar, dan kamu bisa saja lebih menyukai atau kurang menyukai pemain tertentu, tetapi saya selalu jelas dalam berbagai hal. Kritik adalah bagian dari sepak bola, tetapi hal itu tidak terlalu memengaruhi saya."

Terkait gaya Javi, sang pemain muncul setelah penobatannya sebagai juara Piala Dunia dengan rambut yang diwarnai merah muda. Itu merupakan perubahan drastis pada penampilannya, tetapi hal itu dilakukan untuk memenuhi janji yang telah ia buat pada dirinya sendiri.

Meski begitu, Javi sejak beberapa bulan lalu mulai lebih memperhatikan penampilannya, karena ia rajin memotong rambutnya di tukang cukur langganannya dan sering mengubah gaya rambutnya.

Ketika berbicara tentang hal itu, Javi berkata, "Ketika saya masih lebih muda, saya tidak terlalu memperhatikan rambut saya. Tetapi seiring berlalunya tahun-tahun, saya mulai lebih memperhatikan penampilan saya."