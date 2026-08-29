Kepergian pemain Marc Casado menjadi salah satu berkas utama di Barcelona pada hari-hari terakhir bursa transfer.

Casado telah mengetahui situasinya sejak beberapa bulan lalu, dan bekerja sama dengan agennya, Jorge Mendes, ia sudah beberapa waktu mempelajari berbagai opsi yang tersedia untuk melanjutkan kariernya jauh dari klub Catalunya tersebut.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa banyak klub telah menghubungi lingkaran Casado untuk mengetahui syarat-syarat kesepakatan yang mungkin terjadi.

Pemain itu lebih memilih bertahan di Barcelona, tetapi kondisi penumpukan di lini tengah sangat mempersulit peluangnya untuk mendapatkan menit bermain yang ia inginkan.

Casado kini menjadi salah satu pemain Barcelona yang paling menarik perhatian dalam daftar pemain yang berpeluang hengkang. Klub menaksir nilai pemain itu sekitar 40 juta euro, meskipun mereka mungkin akan menyetujui angka yang sedikit lebih rendah.

Selama beberapa pekan terakhir, opsi kepindahan ke Arab Saudi mengalami periode-periode yang tampak menguat secara signifikan, dan periode lain saat peluangnya menurun. Opsi ini masih terbuka, tetapi bukan satu-satunya.

Inggris, Turki, dan Arab Saudi termasuk pasar yang paling gencar mendesak untuk mendatangkan Casado, sementara pemain itu terus mempelajari proyek yang paling meyakinkannya.

Barcelona berharap dapat menyelesaikan masa depan pemain itu lebih awal, dan klub juga telah menyampaikan hal tersebut kepada Jorge Mendes, yang menjaga komunikasi terus-menerus dengan manajemen olahraga sepanjang periode bursa transfer. Namun, Casado dan agennya menilai bahwa menunggu beberapa hari lagi sebelum mengambil keputusan akhir adalah hal yang sepadan.

Pada hari-hari terakhir bursa transfer biasanya muncul peluang-peluang baru akibat pergerakan tak terduga atau kebutuhan mendesak sejumlah klub. Casado memiliki sejumlah tawaran di atas meja, tetapi ia ingin mengetahui seluruh opsinya sebelum memilih tujuan. Oleh sebab itu, semua indikasi menunjukkan bahwa kepergiannya akan terjadi hampir di detik-detik terakhir bursa transfer.

Ia diperkirakan akan mengambil keputusan akhir antara Minggu dan Senin, dan Barcelona telah meminta Mendes untuk memberitahukan pergerakan dan perkembangan terbaru kepada mereka, meski klub memahami bahwa keputusan akhir berada di tangan pemain.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora