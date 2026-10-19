Bintang Barcelona masuk dalam agenda raksasa Italia

Masa depan bintang Barcelona asal Prancis, Jules Kounde, kembali menjadi sorotan beberapa klub besar Eropa.

Menurut laporan surat kabar Sport, yang mengutip Calciomercato, Milan menjadi klub terbaru yang masuk dalam daftar peminat Kounde.

Milan sedang mencari bek kelas atas di bursa transfer, dan telah memasukkan pemain Barcelona itu ke dalam daftar nama yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini belakang mereka.

Situasi Kounde di Barcelona telah berubah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Bek asal Prancis itu tidak lagi menjadi pemain inti yang tak tergantikan dalam rencana pelatih Hansi Flick, dan hal tersebut tidak luput dari perhatian klub-klub besar Eropa.

Meski ia mulai perlahan merebut kembali tempatnya dan menambah jumlah penampilannya bersama tim Catalunya sejak jeda internasional terakhir, statusnya sebagai pemain yang tak tergantikan sudah tidak seperti dulu lagi.

Di sisi lain, Barcelona tidak melihat adanya keharusan untuk melepas pemain tersebut, namun mereka juga tidak akan menutup pintu bagi kesepakatan yang mendatangkan keuntungan finansial besar. Tawaran bernilai tinggi bisa membuka pintu negosiasi, terutama mengingat kebutuhan finansial klub dan peluang meraih pendapatan dari penjualan pemain dengan reputasi internasional yang mumpuni.

Milan tidak sendiri dalam persaingan ini. Chelsea, yang sebelumnya pernah berupaya mendatangkan Kounde sebelum sang pemain pindah ke Barcelona, masih terus memantau situasinya dari dekat.

Bayern Munich juga mengamati dengan penuh minat berbagai pergerakan di sekitar pemain internasional Prancis tersebut. Kedua klub menanti munculnya peluang yang tepat di bursa transfer.

Meski begitu, ada satu kendala penting bagi semua klub yang tertarik merekrutnya, yaitu keinginan pemain itu sendiri. Kounde tidak pernah menunjukkan keinginan untuk meninggalkan Barcelona, dan masih berkomitmen pada proyek klub Catalunya tersebut.

Selain itu, kontraknya berlaku hingga Juni 2030, yang berarti klub tidak perlu terburu-buru bernegosiasi soal kepergiannya.

Faktanya, prioritas manajemen Barcelona saat ini berbeda. Jika klub terpaksa melakukan penjualan besar untuk mendatangkan pendapatan finansial, manajemen olahraga akan mempertimbangkan kepergian Alejandro Balde lebih dulu sebelum berpikir untuk melepas Kounde.

Untuk saat ini, minat Milan bergabung dengan minat sejumlah klub besar Eropa lainnya, tetapi situasinya belum sampai pada tahap pergerakan nyata untuk merampungkan transfer.



