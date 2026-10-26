Bintang Barcelona Lontarkan Pengakuan Berani soal Real Madrid

Bintang Barcelona asal Belanda, Frenkie de Jong, mengomentari kekalahan di El Clasico dari Real Madrid dengan skor 1-2 pada pekan kesepuluh LaLiga.

De Jong tidak hadir dalam susunan pemain utama Barca, tetapi ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, menggantikan Fermin Lopez.

Jaringan Voetbal International Belanda memuat pernyataan De Jong, yang ia sampaikan kepada saluran Ziggo Sport.

De Jong berkata, setelah kembali ke lapangan pasca berbulan-bulan berjuang melawan cedera, "Saya harus mengatakan bahwa pertama-tama saya merasa sangat kecewa."

Ia menambahkan, "Senang bisa kembali bermain, tetapi kalah di El Clasico di kandang sendiri selalu menyakitkan."

Ia melanjutkan, "Ketika kamu kalah dalam pertandingan dengan cara seperti ini, muncul perasaan buruk. Saya rasa kami tidak menampilkan permainan terbaik kami sepanjang pertandingan. Kami melakukan lebih banyak kesalahan umpan dari biasanya."

De Jong menegaskan, "Sebaliknya, Real Madrid memiliki pemain-pemain di lini depan yang memiliki kecepatan tinggi dan kualitas tinggi. Mereka bisa melukaimu dengan kemampuan seperti itu, dan itulah yang mereka lakukan. Kebobolan gol di akhir pertandingan dengan cara seperti ini sangat mengecewakan."

Barcelona sebelumnya mempertahankan catatan tak terkalahkan di musim ini, tetapi sepanjang pekan ini mereka menderita dua kekalahan dari Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa dan Real Madrid.

De Jong mengomentari hal itu dengan mengatakan, "Bagus jika ini terjadi di awal musim, karena kami bisa belajar darinya. Belum ada yang diputuskan, kami masih memimpin klasemen liga, dan Liga Champions Eropa pun masih berada di tahap-tahap awal."

Ia menutup, "Saya siap dan merasa dalam kondisi yang baik. Sekarang, ini soal menambah durasi bermain saya secara bertahap. Saya harus berusaha untuk kembali ke susunan pemain utama secepat mungkin."

Ia mengakhiri, "Saya memiliki motivasi besar, dan saya sangat bersemangat. Dan ketika saya mendapatkan peluang, saya harus membuktikan kemampuan saya di dalam lapangan."