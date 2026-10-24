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imago-sport-1083409991.jpgSergio Ros
Diterjemahkan oleh

Bintang Barcelona jadi incaran raksasa Italia di bursa transfer musim dingin

Transfers
LaLiga
Serie A
Barcelona
Roma
A. Balde
Spanyol
Italia

Serie A Membuka Pintunya untuk Baldi

Masa depan Alejandro Balde, bintang Barcelona, kembali menjadi bahan perbincangan, setelah ia kehilangan sebagian perannya dalam rencana pelatih Hansi Flick pada musim ini.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Jorge Mendes, agen Balde, saat ini tengah menjajaki berbagai opsi untuk menemukan destinasi baru bagi sang pemain, dan di antara opsi yang muncul dalam beberapa jam terakhir adalah sebuah destinasi di Italia.

Menurut yang diberitakan surat kabar Italia "Il Messaggero", Mendes menawarkan jasa Balde kepada klub Roma, yang tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Roma, yang diarsiteki Gian Piero Gasperini, berupaya memperkuat posisi bek kiri, dan menilai bahwa Balde mungkin cocok dengan kebutuhan teknis mereka.


Skema yang tengah dibahas berupa peminjaman pemain hingga akhir musim ini, disertai klausul yang memberi klub Italia itu opsi pembelian.

Kesepakatan semacam ini akan memungkinkan Roma mendapatkan sang pemain tanpa perlu membayar sejumlah besar uang secara langsung, sementara Barcelona akan tetap memegang kemungkinan untuk memperoleh keuntungan finansial penting dari penjualannya pada bursa transfer musim panas mendatang.

Ini bukan kali pertama nama Balde dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Italia. Juventus juga sempat menunjukkan ketertarikannya pada sang pemain beberapa pekan lalu.

Faktanya, surat kabar Sport mengungkap pada akhir September lalu bahwa Juventus tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Balde dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian, namun valuasi finansial yang ditetapkan Barcelona untuk sang pemain, yakni sekitar 50 juta euro, menjadi hambatan besar dalam merampungkan kesepakatan tersebut.


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