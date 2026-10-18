Bintang Mesir Hamza Abdelkarim menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian di Barcelona, setelah kembali ke tim cadangan dan mencetak gol dalam kemenangan atas Utebo, dalam lanjutan kompetisi divisi dua Liga Spanyol untuk amatir.

Hamza Abdelkarim membuktikan bahwa dirinya tidak akan merasa sungkan jika harus bermain bersama tim cadangan Barcelona, demi melanjutkan perkembangannya di lapangan hijau.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Eusebio Sacristan, mantan bintang Barcelona, yang disampaikannya kepada jaringan Erem News, mengenai perkembangan Hamza Abdelkarim.

Eusebio berkata, "Bermain bersama tim cadangan akan menjadi tahap penting lainnya dalam perjalanan perkembangannya sebagai pemain, dan tidak ada keraguan bahwa hal itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya."

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Ia menambahkan, "Kehadiran Hamza bersama tim utama adalah hal yang sangat penting dalam kariernya, karena ia mengikuti sesi latihan secara rutin dan mempelajari hal-hal yang akan menjadi fondasi bagi masa depan sepak bolanya, tetapi ia juga membutuhkan menit bermain."

Eusebio, yang sebelumnya pernah menangani Barcelona Atletic dan tim-tim lain seperti Girona dan Real Sociedad, melanjutkan, "Barcelona menunjukkan, melalui gaya bermainnya, keunggulannya atas para pesaing. Artinya, Hamza berkembang dan memperbaiki cara bermainnya dari hari ke hari."

Sebagai penutup, Eusebio menasihati striker Mesir itu agar tetap tenang, sehingga ia mampu menampilkan level yang sangat tinggi ketika kesempatan bermain datang kepadanya.

Ia menegaskan, "Ia harus tetap tenang, karena Flick adalah orang yang mengambil keputusan untuk mempertahankannya bersama tim utama, dan hal ini juga sangat penting bagi dirinya. Kesabaran adalah kuncinya."

Perlu dicatat bahwa surat kabar Sport menjelaskan keputusan mengembalikan Hamza Abdelkarim ke tim cadangan sejalan dengan keinginan pemain itu sendiri untuk memprioritaskan mendapatkan menit bermain di atas lapangan, terlepas dari tim mana yang akan ia bela.

Meski impiannya adalah meraih kesuksesan bersama Barcelona di Stadion Spotify Camp Nou, sebagaimana sudah diperkirakan, Hamza Abdelkarim tetap realistis dan sangat memahami apa yang ia inginkan. Pada usia 18 tahun, yang ia butuhkan hanyalah tampil dalam pertandingan dan mendapatkan menit bermain.