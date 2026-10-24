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Fermin Lopez memanaskan suasana jelang El Clasico pada Minggu dengan menyindir Real Madrid dan manajernya, Jose Mourinho, atas sikap mereka yang terus-menerus menyoroti keputusan wasit. Gelandang Barcelona itu menilai tim asal Catalunya tersebut harus mengabaikan kegaduhan dari ibu kota dan fokus pada performa mereka yang lebih baik demi memperlebar keunggulan di puncak klasemen La Liga.

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Lopez menolak narasi Real Madrid soal wasit

Lopez berbicara terus terang tentang suasana menjelang El Clasico. Bintang muda itu sudah lelah dengan sorotan terus-menerus terhadap kepemimpinan wasit yang datang dari ibu kota. Menjelang pertandingan terbesar dalam sepakbola dunia, keluhan dari kubu Madrid mendominasi pembicaraan, sebuah taktik yang kerap dikaitkan dengan pelatih mereka.

Berbicara dalam sesi media Barcelona, gelandang serang asal Andalusia itu tegas menanggapi perang psikologis yang dilancarkan lawan. "Kami tidak ikut terlibat dalam kontroversi wasit. Mereka senang memanaskannya. Kami sudah lelah dengan hal itu," kata Lopez, seperti dikutip Sport.

Pemain berusia 23 tahun itu kemudian menyiratkan bahwa sorotan terhadap wasit mengalihkan perhatian dari penampilan di lapangan. "Retorikanya tentang wasit dan kontroversi semakin melelahkan. Kami melakukan hal-hal dengan benar, meraih kemenangan, dan menunjukkan nilai-nilai yang mewakili Barca. Kami harus terus melangkah ke arah ini," tambahnya.

Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dani Olmo

Dengan Dani Olmo harus menepi selama sebulan akibat cedera yang dialaminya di Paris, Lopez diperkirakan memainkan peran penting dalam susunan pemain utama Hansi Flick pada Minggu ini. Gelandang itu sudah terbiasa menghadapi tekanan pertandingan ini, setelah sebelumnya mencetak gol spektakuler ke gawang Real Madrid. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada pelatih asal Jerman tersebut atas dukungan yang diterimanya sejak pulih dari masalah kebugarannya sendiri pada awal musim ini.

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Kembalinya Lopez ke kondisi prima terjadi pada saat penting bagi Barcelona, yang berupaya memperlebar keunggulan menjadi sembilan poin atas rivalnya dalam perebutan gelar. "Cedera itu kini sudah saya lewati, dan saya sangat berterima kasih kepada Hansi Flick karena telah memberi saya begitu banyak kepercayaan diri," jelas Lopez.

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Mengakui kualitas pemain di Bernabeu

Meski mengkritik retorika dari kubu Madrid, Lopez tetap realistis mengenai tantangan yang akan diberikan skuad lawan. Ia menyebut dua pemain yang menurutnya menjadi ancaman utama bagi dominasi Barcelona akhir pekan ini. Gelandang itu mengakui bahwa jika bisa memilih untuk tidak menghadapi dua pemain Madrid, ia akan memilih kiper asal Belgia Thibaut Courtois dan bintang asal Prancis Kylian Mbappe.

"Courtois memberi Anda banyak poin, dan Mbappe membuat perbedaan besar di lini depan. Jadi, jika harus memilih, saya akan menyingkirkan keduanya," ujarnya saat membahas pemain-pemain yang bisa menjadi pembeda di skuad Madrid.

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Faktor Lamine Yamal dan perebutan gelar

Di luar El Clasico yang sudah di depan mata, Lopez juga ditanya tentang acara penganugerahan Ballon d'Or mendatang. Bagi gelandang itu, hanya ada satu pemenang yang masuk akal, yakni rekan setimnya di Barcelona. Meski bintang-bintang dunia lainnya juga mendapat banyak perhatian, Lopez yakin sensasi remaja Lamine Yamal telah menunjukkan cukup banyak hal untuk diakui sebagai talenta terbaik di sepakbola dunia saat ini. Ketika diminta menyebut pilihannya untuk penghargaan individu bergengsi tersebut, Lopez tidak ragu menjawab: "Lamine Yamal, karena dia yang terbaik."