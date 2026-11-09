Kemenangan sulit yang diraih Barcelona atas Atletico Madrid dengan skor 2-1 menjadi suntikan moral besar bagi ruang ganti tim Catalan itu, sebagaimana diungkapkan oleh pemain Pau Cubarsi.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Cubarsi yang ia sampaikan kepada jaringan Movistar, di mana ia menyoroti reaksi Barca pada babak kedua.

Cubarsi berkata, "Kami memasuki babak pertama dengan sedikit kehilangan konsentrasi. Mereka tampil luar biasa di babak pertama."

Ia melanjutkan, "Namun di waktu istirahat kami berhasil membenahi hal-hal yang belum kami lakukan dengan benar, dan kami berhasil meraih kemenangan."

Bek muda itu menjelaskan faktor-faktor yang membantu Barca tampil dengan level yang baik di babak kedua, dengan berkata, "Kami harus melakukan pressing tinggi dengan lebih baik."

Ia menambahkan, "Di babak kedua, posisi kami sedikit lebih baik. Mereka tidak merasa senyaman sebelumnya, sementara kami memiliki kehadiran yang lebih besar di area menyerang."

Cubarsi menutup pembicaraannya dengan memuji Frenkie de Jong atas perannya di posisi bek kanan. Ia juga menghindari memikirkan selisih poin dengan Real Madrid dan Atletico Madrid di klasemen, dengan berkata, "Jika kami tampil dengan level yang baik dan mengerahkan kemampuan maksimal di setiap pertandingan, kami akan menjalani musim yang hebat di Liga Spanyol."

Barcelona memuncaki klasemen Liga dengan 33 poin, unggul 3 poin atas Real Madrid yang menempati peringkat kedua, dan 5 poin atas Atletico Madrid yang berada di peringkat ketiga.