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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
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Bintang Barcelona absen dari dua laga melawan Saint-Germain dan El Clasico

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
LaLiga
F. de Jong
Prancis
Spanyol
Belanda

"Belum sepenuhnya siap"

Sebuah laporan media pada hari Senin ini mengungkap kabar buruk terkait pemain Barcelona yang akan absen dalam dua laga menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, kemudian El Clasico melawan Real Madrid.

Sejumlah laporan pada hari Minggu kemarin menyebutkan bahwa Frenkie de Jong sudah mendekati kembalinya ke sesi latihan bersama tim Barcelona, di mana ia diperkirakan mulai berlatih dengan para pemain non-internasional pada 5 Oktober, lalu bergabung dengan kelompok yang berisi para pemain internasional pada 8 Oktober.

Namun menurut laporan terbaru dari surat kabar "AS", gelandang asal Belanda itu tidak akan tersedia untuk laga-laga Blaugrana mendatang.

 Pemain berusia 29 tahun itu masih belum sepenuhnya siap, dan dipastikan akan absen dalam dua laga melawan Paris Saint-Germain (20 Oktober) dan Real Madrid (25 Oktober).

Menurut surat kabar "AS", de Jong diperkirakan tidak akan kembali ke lapangan sebelum tanggal 1 November.

 Absennya pemain ini membuat Barcelona kehilangan sosok kunci di lini tengah dalam dua laga penting tersebut.

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