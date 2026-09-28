Sebuah laporan media pada hari Senin ini mengungkap kabar buruk terkait pemain Barcelona yang akan absen dalam dua laga menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, kemudian El Clasico melawan Real Madrid.

Sejumlah laporan pada hari Minggu kemarin menyebutkan bahwa Frenkie de Jong sudah mendekati kembalinya ke sesi latihan bersama tim Barcelona, di mana ia diperkirakan mulai berlatih dengan para pemain non-internasional pada 5 Oktober, lalu bergabung dengan kelompok yang berisi para pemain internasional pada 8 Oktober.

Namun menurut laporan terbaru dari surat kabar "AS", gelandang asal Belanda itu tidak akan tersedia untuk laga-laga Blaugrana mendatang.

Pemain berusia 29 tahun itu masih belum sepenuhnya siap, dan dipastikan akan absen dalam dua laga melawan Paris Saint-Germain (20 Oktober) dan Real Madrid (25 Oktober).

Menurut surat kabar "AS", de Jong diperkirakan tidak akan kembali ke lapangan sebelum tanggal 1 November.

Absennya pemain ini membuat Barcelona kehilangan sosok kunci di lini tengah dalam dua laga penting tersebut.