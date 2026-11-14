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Alex Baena, bintang timnas Spanyol, tampil membela pelatihnya Luis de la Fuente, serta caranya menangani persoalan Lamine Yamal.

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Alex Baena, bintang timnas Spanyol, tampil membela pelatihnya Luis de la Fuente, serta cara penanganannya terhadap persoalan Lamine Yamal.

Gelandang Atletico Madrid itu menegaskan bahwa winger muda Barcelona tersebut tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari pelatih timnas Spanyol, sembari menyebutkan bahwa pencoretannya dari daftar sebelumnya disebabkan oleh keluhan sejumlah rasa sakit fisik yang dialaminya.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Alex Baena dalam konferensi pers jelang laga Spanyol melawan Inggris di UEFA Nations League, pada Minggu besok.

Ketika ditanya apakah ia akan menerima jika Yamal diberi perlakuan khusus, Baena berkata, "Ya, tetapi ia tidak mendapatkan perlakuan istimewa apa pun. Ia menyelesaikan laga di Metropolitano dalam kondisi mengalami sejumlah rasa sakit, lalu menjalani pemeriksaan medis, dan urusannya selesai sampai di situ. Jika suatu saat kami harus memberikan perlakuan khusus kepadanya, semua pemain akan memahami hal itu."

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Baena juga ingin meredam kehebohan yang muncul seputar keputusan De la Fuente, dengan menyebutkan, "Kita harus memahami bahwa kita belum pernah memiliki pemain yang mendapatkan perhatian sebesar Lamine Yamal."

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Ia melanjutkan, "Namun saya yakin Luis de la Fuente akan bertindak dengan cara yang sama terhadap pemain lain mana pun. Kehebohan ini datang dari luar, lebih besar daripada apa yang sebenarnya terjadi di dalam timnas."

Pemain internasional itu menyebutkan bahwa suasana di dalam ruang ganti Spanyol mencerminkan betapa wajarnya penanganan terhadap situasi ini.

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Sang gelandang juga menilai kondisi timnas Inggris, lawan Spanyol berikutnya, dan tak ragu menempatkan kedua timnas sebagai yang terkuat di pentas internasional.

Ia berkata, "Saya rasa kami, bersama Inggris, adalah dua timnas terbaik di dunia. Inggris adalah yang paling siap saat ini, dan memiliki sekumpulan pemain hebat."

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Mengenai Harry Kane, yang baru-baru ini dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or, Baena mengakui bahwa ia lebih menginginkan seorang pemain Spanyol atau Lamine Yamal yang memenangi penghargaan tersebut, tetapi ia menganggap bahwa penobatan striker Inggris itu memang layak.

Baena memperingatkan mengenai sumber bahaya paling menonjol di barisan timnas Inggris, dengan mengatakan, "Kane dan Bellingham termasuk pemain terbaik di posisi mereka. Kita harus mewaspadai kemampuan mereka untuk langsung maju ke arah gawang, dan memberi mereka perhatian khusus."

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Baena juga menyinggung perkembangan pribadinya serta kritik yang ia terima ketika bergabung dalam daftar timnas yang berlaga di Piala Dunia.

Pemain asal Almeria itu mengakui bahwa musim sebelumnya bukanlah yang terbaik dalam kariernya, tetapi ia membela kepercayaan yang terus diberikan De la Fuente kepadanya, dan berbicara tentang perubahan yang terjadi pada performanya sejak saat itu.

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Ia berkata, "Saya rasa wajar jika orang-orang mengkritik keputusan pemanggilan saya. Saya selalu mengakui bahwa musim saya bukanlah yang terbaik. Namun sang pelatih selalu memercayai saya, dan saya memberikan segala yang saya miliki secara 100%. Selain itu, saya banyak berkontribusi menciptakan suasana positif di dalam tim. Memang benar bahwa Piala Dunia membantu saya melakukan lompatan kualitas yang sebelumnya tidak mampu saya capai, dan saat ini saya menjalani periode terbaik dalam karier saya."

Sebagai penutup, pemain Atletico Madrid itu menekankan pentingnya melanjutkan rangkaian laga tanpa kekalahan, yang menjadikan timnas Spanyol sebagai pemilik rekor sejarah terpanjang dalam hal laga beruntun tanpa kekalahan.

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Ia mengakhiri, "Kami sangat menaruh perhatian pada hal ini. Tak satu pun dari kami yang suka kalah. Dan penting bagi kami untuk melihat sampai sejauh mana kami bisa melangkah."