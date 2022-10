Bintang AS Roma Paulo Dybala Dikejar Waktu Untuk Fit Di Piala Dunia 2022

Paulo Dybala is facing a race to be fit for the World Cup with after scans have revealed the severity of the freak injury he suffered with Roma.

Menjadi bintang Roma musim ini

Cedera saat cetak gol penalti melawan Lecce

Cedera saat cetak gol penalti melawan Lecce

Berpotensi absen di Piala Dunia 2022 APA YANG TERJADI? Kegembiraan Jose Mourinho dan suporter AS Roma berubah menjadi kepanikan pada akhir pekan kemarin ketika Dybala mencetak gol penalti untuk memberi timnya keunggulan - dan akhirnya kemenangan - melawan Lecce. Pemain berusia 28 tahun itu tidak membuat kesalahan dari titik putih tetapi kemudian tertatih-tatih dalam selebrasi sebelum menerima perawatan dan harus diganti. GAMBARAN BESAR Dengan lima gol dan dua assist-nya dalam delapan pertandingan Serie A musim ini, ada banyak kekhawatiran di kalangan staf pelatih dan suporter di Stadio Olimpico. Mourinho selaku pelatih mengakui bahwa akan sulit bagi Dybala untuk kembali tampil di tahun ini. LEBIH JAUH... Setelah pembengkakan berkurang, Roma melakukan pemindaian pada Dybala dan mereka menemukan cedera pada rektus femoris kirinya (salah satu otot paha depan). Raksasa Italia itu menegaskan bahwa eks Juventus tersebut akan absen antara empat dan enam minggu. Dalam skenario kasus terbaik, dia bisa kembali untuk derbi Roma di pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia tetapi, skenario terburuknya, dia bisa kehilangan tempat di skuad Piala Dunia Argentina sebagaimana pertandingan pertama mereka di turnamen itu berlangsung pada Selasa, 22 November. DALAM FOTO: Getty Images Getty Images Getty Images BERIKUTNYA BUAT DYBALA? Sekarang Dybala harus beristirahat dan menjalani proses pemulihan. Dia berharap untuk bisa bermain bareng Lionel Messi di Qatar dan sepenuhnya sadar bahwa setiap kemunduran dalam meraih kebugaran akan membahayakan peluangnya bermain di Piala Dunia keduanya.

