Bintang Al-Nasr menyampaikan kabar gembira kepada Jesus

Bek Al-Nassr asal Spanyol, Iñigo Martínez, menjalani sesi terapi dan rehabilitasi pada Sabtu pagi di markas klub di ibu kota Riyadh, sebagai bagian dari program pemulihannya dari cedera.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Martinez hampir pulih sepenuhnya, dan diperkirakan akan kembali berlari mengenakan seragam kuning saat menghadapi Al-Ittifaq, yang dijadwalkan pada Rabu mendatang dalam pertandingan putaran ke-29 Liga Roshen.

Bek asal Spanyol tersebut mengalami robekan otot paha belakang sebelum jeda internasional pada bulan Maret lalu, yang mengharuskannya menjalani program rehabilitasi intensif, sehingga ia tidak dapat ikut serta dalam pertandingan terakhir melawan Al-Najma, yang berakhir dengan kemenangan Al-Nassr 5-2 dalam putaran ke-27 liga.

Setelah krisis Maroko dan Senegal... Afrika berubah selamanya

Pukulan telak... Bayern Munich kehilangan bintang utamanya saat menghadapi Real Madrid

Enzo Fernández memadamkan api Madrid.. dan agennya menyelesaikan kontroversi dengan Chelsea



Martinez juga absen dalam laga timnya melawan Al-Khaloud, yang digelar hari ini di Stadion Kota Pangeran Hazloul bin Abdulaziz di Najran, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-28, karena program rehabilitasinya masih berlanjut.

Bek mantan Barcelona ini telah tampil dalam 34 pertandingan bersama Al-Nassr musim ini di berbagai kompetisi, dengan total 2.920 menit, dan mencetak 3 gol.

Al-Nassr memimpin klasemen Liga Roshen Saudi di bawah asuhan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, dengan raihan 70 poin, menjelang pertandingan hari ini.

Dari La Masia ke tribun penonton... Apa yang terjadi dengan Hamza Abdulkarim?