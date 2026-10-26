Daniel Al-Habib, pemain Al-Fayha, dinobatkan sebagai pemain terbaik pekan kedelapan Liga Elite Joy U-21, setelah menampilkan performa luar biasa yang membawa timnya meraih kemenangan besar di kandang lawan, hingga mencuri perhatian berkat ketajamannya di lini serang dan kemampuannya menentukan hasil pertandingan dengan cara yang mengesankan.

Ketajaman Al-Habib hadir dalam pertandingan Al-Fayha menghadapi Al-Akhdoud, yang berakhir dengan kemenangan Al-Fayha tiga gol tanpa balas, di mana pemain muda itu sukses mencetak ketiga gol secara keseluruhan, hingga membukukan hat-trick istimewa dan memberikan timnya tiga poin dalam salah satu hasil paling menonjol yang disaksikan pada pekan kedelapan.

Daniel tidak sekadar berkontribusi dalam kemenangan, tetapi menjadi faktor penentu hasil akhir, setelah ia seorang diri menjebol gawang Al-Akhdoud sebanyak tiga kali, menegaskan kehadirannya di antara talenta-talenta muda paling menonjol dalam turnamen ini, dan memberi suporter Al-Fayha alasan tambahan untuk optimistis terhadap kemampuan ofensifnya.

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Pekan kedelapan menyaksikan persaingan ketat di antara sejumlah pemain yang menampilkan level permainan menonjol, di antaranya Louay Al-Muhaimid, yang mencetak dua gol dalam kemenangan Al-Taawoun atas Al-Ittifaq dengan skor 5-1, dan Musa Adam, pemilik dua gol Al-Ahli menghadapi Damac dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan timnya 3-1, tetapi hat-trick Al-Habib memberinya sentuhan luar biasa pada pekan ini.

Ketajaman ini hadir di saat kompetisi Liga Elite Joy U-21 menyaksikan kemunculan sejumlah talenta muda, yang berupaya mengembangkan level permainan mereka dan membuktikan kemampuannya melalui partisipasi reguler serta pengaruh langsung terhadap hasil timnya, di tengah perhatian yang kian meningkat terhadap turnamen ini sebagai wadah mempersiapkan pemain untuk masa depan.

Dengan performa ini, Daniel Al-Habib menempatkan namanya di barisan terdepan bintang-bintang pekan kedelapan, setelah memadukan produktivitas gol dan ketajaman di depan gawang, hingga membawa Al-Fayha meraih kemenangan dengan tiga gol tanpa balas dan menegaskan bahwa mencetak tiga gol dalam satu pertandingan bisa jadi cukup untuk mencuri perhatian pada pekan yang menyaksikan banyak hasil menonjol.



