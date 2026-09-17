Staf teknis klub Al-Ahli Arab Saudi mengakhiri polemik yang berkembang seputar kondisi salah satu pilar terpentingnya menjelang laga yang dinanti melawan Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan, dalam pertandingan yang tak menyisakan ruang bagi hasil imbang.

Surat kabar "Al-Maidan Al-Riyadhi" Arab Saudi mengungkap kondisi Naif Masoud terkait keikutsertaannya dalam laga tim melawan Sundowns, dalam ajang Piala Interkontinental, yang digelar di lapangan stadion tim asal Afrika Selatan tersebut.

Surat kabar itu mengutip sumber-sumber di internal Al-Ahli soal terkonfirmasinya kesiapan penuh Naif Masoud untuk menjalani laga tersebut, setelah pemulihannya secara total dari cedera yang menimpanya baru-baru ini dan membuatnya absen bermain bersama tim selama periode lalu.

Masoud dianggap sebagai salah satu pilar utama yang tak tergantikan dalam susunan pemain Al-Ahli, di mana pelatih Marino Pusic mengandalkannya sebagai elemen kunci dan sentral dalam rencananya, berkat bobot teknis dan pengalaman besar yang dimilikinya dalam laga-laga antarbenua semacam ini.

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Klub Al-Ahli berambisi meraih kemenangan dalam pertandingan sulit ini, demi menebus kekecewaan para suporternya yang marah, di tengah menurunnya hasil-hasil tim pada periode terakhir baik di level domestik maupun antarbenua. Kembalinya Naif Masoud akan menjadi dorongan moral dan teknis yang besar bagi tim dalam upaya memulihkan kepercayaan diri.