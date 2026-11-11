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Petualangan penyerang asal Kongo, Cedric Bakambu, di Major League Soccer berakhir lebih cepat dari perkiraan, setelah ia mengumumkan kepergiannya dari San Diego FC, hanya dua bulan setelah bergabung dengan klub tersebut.

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Hal itu bersamaan dengan terungkapnya rincian gugatan hukum yang diajukan olehnya bersama sang istri ke sebuah pengadilan federal di California, di mana keduanya menuduh sebuah agen properti, dua orang pemilik, serta dua agen properti telah melakukan diskriminasi terhadap mereka karena status keluarga mereka dan keberadaan anak-anak mereka.

Bakambu, yang berusia 35 tahun, sebelumnya bergabung dengan San Diego pada 3 September 2026, sebelum mengumumkan kepergiannya pada 6 November melalui sebuah pesan di akun "Instagram" miliknya, yang berbunyi: "Saya sungguh berharap dapat melanjutkan petualangan ini, tetapi sejumlah keputusan berada di luar kendali kami".

Penyerang asal Kongo itu tampil dalam sembilan pertandingan bersama klub Amerika tersebut, mencetak empat gol dan satu assist selama itu, menurut data jaringan "ESPN", yang mengungkap rincian kasus ini setelah mengakses salinan gugatan tersebut.

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Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Federal Distrik Selatan Negara Bagian California itu berkisar pada klaim Bakambu dan istrinya, Anne-Laure Hubert, bahwa mereka mengalami diskriminasi karena "status keluarga", setelah dua upaya menyewa rumah di kawasan tersebut gagal, akibat keberadaan kelima anak mereka yang semestinya tinggal bersama mereka.

Menurut apa yang tercantum dalam gugatan, upaya pertama berkaitan dengan sebuah rumah di kota San Diego, dengan luas sekitar 528 meter persegi, yang ditawarkan untuk disewa seharga 17.500 dolar per bulan.

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Selama negosiasi, muncul persoalan pemasangan pagar pengaman di sekitar kolam renang karena usia anak-anak, sebelum Bakambu dan istrinya mengajukan sejumlah solusi alternatif, dan pada akhirnya menawarkan untuk menanggung biaya pemasangan pagar tersebut, bersama dengan pemberian jaminan lain, di antaranya membayar sewa satu tahun penuh di muka, tetapi tawaran mereka tidak diterima.

Gugatan menunjukkan bahwa iklan rumah itu ditarik dari pasar, setelah agen properti Bakambu menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan syarat-syarat negosiasi melanggar aturan anti-diskriminasi perumahan.

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Adapun upaya kedua, yaitu menyewa sebuah rumah di kawasan Rancho Santa Fe di Negara Bagian California, dengan luas sekitar 585 meter persegi. Pasangan tersebut mengajukan tawaran membayar 23.500 dolar per bulan, tetapi mereka tidak menerima jawaban atasnya, meskipun rumah itu kemudian muncul ditawarkan untuk disewa seharga 20 ribu dolar per bulan, sebelum ditarik dari pasar pada 6 November.

Bakambu dan istrinya menuduh pihak-pihak tergugat tidak memberi mereka kesempatan yang adil untuk menyewa kedua properti itu karena keberadaan anak-anak mereka, serta menilai bahwa perlakuan terhadap mereka dalam upaya kedua merupakan balasan atas keberatan mereka terhadap apa yang terjadi selama negosiasi pertama.

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Tempat Tinggal Sementara

Gugatan menjelaskan bahwa keluarga tersebut terpaksa selama periode itu tinggal di tempat tinggal sementara dengan biaya sendiri, yang menurut penuturan mereka menyebabkan biaya tambahan dan ketidakstabilan tempat tinggal dalam waktu yang lama, di samping kesulitan mengatur pendidikan anak-anak dan aktivitas mereka, selain apa yang mereka gambarkan sebagai penghinaan dan penderitaan psikologis.

Bakambu dan istrinya menuntut ganti rugi finansial, di samping langkah-langkah hukum lainnya, berdasarkan Undang-Undang Perumahan yang Adil Amerika dan undang-undang anti-diskriminasi di Negara Bagian California.

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Gugatan ini tidak mencakup Liga Sepak Bola Amerika atau klub San Diego FC, dan tuduhan-tuduhan yang tercantum di dalamnya masih berupa klaim yang diajukan oleh pasangan tersebut, serta belum ada putusan pengadilan yang membuktikan tanggung jawab pihak-pihak tergugat hingga saat ini.

Perjalanan Karier Bakambu Sebelum Pengalaman Amerika

Bakambu memiliki perjalanan karier profesional yang terbentang di beberapa liga, karena ia memulai di Prancis bersama Sochaux, sebelum pindah ke klub Turki Bursaspor, lalu Villarreal Spanyol, serta menjalani pengalaman di Liga China bersama Beijing Guoan, dan kemudian bermain untuk Olympiacos Yunani dan Marseille Prancis, sebelum bergabung dengan Real Betis Spanyol, yang darinya ia pindah ke San Diego.

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Di level internasional, Bakambu membela tim nasional Republik Demokratik Kongo, dan tampil bersamanya di Piala Dunia 2026, sebelum kepindahannya ke Liga Amerika pada September lalu.

Bakambu mengungkapkan kepergiannya dari San Diego, beberapa hari sebelum pengumuman rincian gugatan hukum, tetapi tidak ada informasi pasti yang membuktikan bahwa sengketa properti itu menjadi penyebab langsung di balik kepergiannya dari klub.