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Saat Bayern Munich bertandang ke markas klub papan atas Prancis OSC Lille di Liga Champions pada Rabu malam, Michael Olise harus absen karena cedera kaki. Meski begitu, sang bintang tetap menjadi sorotan menjelang laga di Decathlon Arena.

Pimpinan klub Lille, Olivier Letang, mengungkapkan kepada Eurosport bahwa ia ingin mendatangkan Olise ke Lille sebelum sang pemain pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich pada musim panas 2024.

"Saya mengikuti perkembangannya sejak ia berada di Reading," ungkapnya. "Saya menyukainya, dan sampai sekarang masih menyukainya." Saat masih di level junior, Olise antara lain bermain untuk klub-klub papan atas Arsenal, Chelsea dan Manchester City sebelum pindah ke Reading pada 2017. Di sana, penyerang itu menembus skuad utama pada awal 2020 dan tak lama kemudian mulai bersinar. "Saya mendapat informasi tentangnya, begitulah saya menemukannya," jelas Letang, yang kemudian mengikuti perjalanan karier Olise secara saksama.

Pada musim panas 2021, Olise pindah ke Crystal Palace dengan biaya transfer €9,3 juta dan mulai dikenal di Liga Primer. Ketika Bayern Munich akhirnya serius mengejarnya pada 2024 dan membayar klausul transfer senilai €53 juta, Letang dan Lille sudah kehilangan kesempatan: "€60 juta bukan pilihan bagi Lille. Biaya transfer untuk pemain dari Liga Primer nyaris mustahil ditanggung klub Prancis. Tingkat gajinya juga sama sekali berbeda dari yang biasa kami bayarkan."

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Karena itu, Lille akhirnya menghentikan upaya merekrut Olise: "Biaya transfernya di luar jangkauan. Kalau tidak, saya pasti langsung mendatangkannya." Sebagai gambaran, Jonathan David, yang didatangkan pada 2020 dengan biaya €27 juta, merupakan pembelian termahal klub penghuni peringkat ketiga Ligue 1 itu.

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Sementara itu, biaya transfer Olise terbukti menjadi investasi yang sepadan bagi Bayern Munich. Olise langsung tampil gemilang di Munich dan menjadi salah satu pemain terbaik dunia. Kini pemain berusia 24 tahun itu juga menjadi langganan tim utama tim nasional Prancis serta masuk sepuluh besar pemungutan suara Ballon d'Or beberapa pekan lalu.

Getty Images

Sampai kapan kontrak Michael Olise di Bayern Munich berlaku?

Kontrak Olise dengan klub pemegang gelar Bundesliga terbanyak itu berlaku hingga 2029. Bayern ingin memperpanjangnya. Namun, sejauh ini penyerang sayap yang kabarnya diincar Real Madrid itu belum mengungkapkan rencananya untuk masa depan jangka menengah dan panjang.

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Karena memar di bagian tengah kaki yang dialaminya pada Jumat malam saat bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln , Olise akan absen membela Bayern pada Rabu malam. Belum diketahui apakah ia bisa kembali bermain dalam laga liga melawan Hamburger SV pada akhir pekan.

Absennya Olise menjadi pukulan tambahan bagi pelatih kepala Vincent Kompany. Tim tamu harus tampil di Lille tanpa beberapa pemain andalan. Lini serang menjadi perhatian khusus setelah Ismael Saibari dan Harry Kane absen dalam jangka panjang.

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Olise sejauh ini mencatatkan 12 gol dan tujuh assist dalam 16 pertandingan kompetitif musim ini. "Michael akan kembali pada waktunya. Semoga kami tidak perlu menunggu terlalu lama," kata Kompany dalam konferensi pers pada Selasa.

Bayern saat ini menempati peringkat ke-14 di klasemen Liga Champions dan sangat membutuhkan tiga poin agar peluang mereka lolos langsung ke fase gugur tetap besar. Lawan mereka, Lille, belum meraih kemenangan dan berada di posisi kedua dari bawah dengan satu poin dari empat pertandingan.