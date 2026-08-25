Menurut laporan Sky, klub divisi dua Inggris Birmingham City sudah bersedia melepas Ducksch hanya dengan biaya transfer sebesar 500.000 euro. Sang penyerang sendiri disebut ingin kembali ke Jerman setelah hanya satu tahun di Inggris dan menurut Sky, saat ini ada beberapa klub dari Bundesliga dan 2. Bundesliga yang memantaunya dengan saksama.

Laporan tersebut tidak menjelaskan secara rinci klub mana saja yang dimaksud. Belakangan, media mengaitkan antara lain Hertha BSC, FC Augsburg, VfL Wolfsburg, atau mantan klub Ducksch, Hannover 96, sebagai peminat. Menurut Sky, selain klub-klub divisi pertama dan kedua dari Jerman, MLS juga menggoda (antara lain Orlando City dan Atlanta United), tetapi pemain 32 tahun itu sejauh ini telah menolak semua pendekatan dari Amerika Serikat.

Ducksch pindah dari Werder Bremen ke Birmingham pada tahun lalu setelah empat musim di Weser dengan biaya transfer dua juta euro. Di klub Championship tersebut, Ducksch sebagian besar menjadi pemain inti pada musim yang baru berakhir, dengan catatan 11 gol dan dua assist dalam 36 penampilan di semua kompetisi. Kontraknya memang masih berlaku hingga 2028, tetapi spekulasi soal perpisahan lebih awal sudah muncul pada akhir Juli.

Marvin Ducksch sempat bergurau soal kemungkinan kembali ke Werder Bremen

Saat itu, Bild melaporkan bahwa Ducksch telah menyampaikan keinginannya untuk pindah kepada Birmingham dan klub tersebut menyikapinya secara terbuka. Mantan pemain Bremen itu disebut ingin sekali lagi menemukan klub pada fase akhir kariernya, tempat ia bisa mengambil peran yang lebih penting dan lebih besar tanggung jawabnya secara sportif.

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Apakah ia juga memikirkan kemungkinan kembali ke Werder? Ducksch sendiri baru-baru ini memanaskan spekulasi itu ketika, dalam kaitannya dengan kembalinya mantan partner sepadannya, Niclas Füllkrug, ke SVW, ia mengatakan kepada Bild sambil berkelakar: "Mungkin yang kurang sekarang hanya partner lamanya di lini depan." Namun, musim panas ini Werder sudah merekrut dua penyerang tengah baru, yakni Füllkrug dan Cedric Itten, sehingga mereka memang sudah cukup banyak opsi di posisi nomor sembilan.

Bagaimanapun, masa Ducksch di Bremen dari 2021 hingga 2025 sejauh ini merupakan periode terbaiknya sebagai pesepakbola profesional, dan ia bahkan sempat naik level menjadi pemain tim nasional Jerman. Setelah beberapa bulan pertama yang sangat kuat pada musim Bundesliga 2023/24, Ducksch untuk pertama kalinya dipanggil oleh pelatih timnas Jerman saat itu, Julian Nagelsmann, pada November 2023 dan masing-masing sempat tampil singkat dalam laga uji coba yang mengecewakan melawan Turki (2-3) dan Austria (0-2). Namun, hanya itu saja penampilannya di dua laga internasional tersebut, dan sejak itu Ducksch tidak pernah lagi dipanggil ke tim DFB.