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Beşiktaş vs. Galatasaray: Waktu kick-off

Super Lig - Pekan 13 30 Nov 2026 - 13.00 Tupras Stadyumu

Beşiktaş menjamu Galatasaray di Tupras Stadyumu, Istanbul, dalam derbi Süper Lig. Posisi di klasemen dan gengsi sama-sama dipertaruhkan dalam pertandingan ini.

Beşiktaş memasuki pertandingan dari posisi keempat klasemen. Tim asuhan Vincenzo Italiano terakhir kali menang 2-1 atas Hapoel Beer Sheva di Liga Europa dan meraih kemenangan tandang 4-2 atas Konyaspor di liga.

Perjalanan menuju pertandingan di kompetisi Eropa itu jauh dari tenang. Pesawat tim menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan ke Georgia, menurut keterangan klub tersambar petir beberapa kali, dan harus melakukan pendaratan darurat di Rize. Tim kemudian melanjutkan perjalanan dengan bus.

Di lapangan, Dusan Vlahovic menjadi sumber kegembiraan. Penyerang itu terakhir kali mencetak dua gol melawan Konyaspor dan telah mengoleksi lima gol dalam tiga pertandingan.

Galatasaray datang sebagai pemuncak klasemen setelah memenangi lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Tim asuhan Okan Buruk terakhir kali mengalahkan Aston Villa 1-0 di Liga Champions, dengan Deniz Gul mencetak gol kemenangan lewat sundulan pada menit ke-79.

Beşiktaş membutuhkan poin untuk mendekati puncak klasemen, sementara Galatasaray ingin mempertahankan keunggulannya di posisi pertama. Berikut cara menyaksikan derbi ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di Beşiktaş dan Galatasaray?

Beşiktaş mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Mereka terakhir kali menang 2-1 atas Hapoel Beer Sheva di Liga Europa. Sebelumnya, Beşiktaş menang 4-2 di kandang Konyaspor dan 3-0 atas Gençlerbirliği. Kekalahan mereka terjadi dengan skor 2-3 di kandang Celtic, sementara satu pertandingan lainnya berakhir imbang 2-2 melawan Kasımpaşa. Secara keseluruhan, mereka mencatat 13 gol dan kebobolan delapan kali.

Galatasaray memenangi kelima pertandingan terakhirnya. Mereka terakhir kali menang 1-0 atas Aston Villa di Liga Champions. Sebelumnya, mereka menang 2-1 atas Samsunspor dan 4-3 atas Amed Sportif. Mereka juga menang 2-0 atas VfB Stuttgart dan 4-0 di kandang Konyaspor. Galatasaray mencetak 13 gol, kebobolan empat kali, dan tiga kali mencatat clean sheet.

Beşiktaş vs. Galatasaray: Susunan pemain

Beşiktaş vs. Galatasaray: Performa

Beşiktaş vs. Galatasaray: Rekor pertemuan

Beşiktaş vs. Galatasaray: Klasemen