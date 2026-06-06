Beşiktaş merekrut pelatih sukses asal Italia dari Serie A

Beşiktaş telah memperkenalkan Vincenzo Italiano sebagai pelatih kepala baru. Pelatih asal Italia ini bergabung dari Bologna dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028 di Istanbul.

Penunjukan Italiano ini tidak sepenuhnya mengejutkan. Besiktas telah mengumumkan pada hari Jumat bahwa negosiasi konkret sedang berlangsung. Sehari kemudian, Italiano secara resmi diperkenalkan.

Italiano yang berusia 48 tahun ini akan bekerja sebagai pelatih di luar Italia untuk pertama kalinya. Pelatih kelahiran Jerman ini tampil mengesankan bersama Bologna dalam dua musim terakhir.

Italiano ditunjuk pada pertengahan 2024 di klub Serie A tersebut, menggantikan Thiago Motta. Pada musim pertamanya, Bologna finis di peringkat kesembilan, hanya beberapa poin dari zona Eropa, dan membawa Bologna meraih Coppa Italia setelah 51 tahun.

Musim lalu, Bologna finis di peringkat kedelapan Serie A. Di babak 16 besar Liga Europa, tim Italia ini mengalahkan SK Brann, sebelum berhasil menyingkirkan AS Roma. Namun, Aston Villa, yang kemudian menjadi juara, terbukti terlalu tangguh di babak perempat final.

Pada akhir Mei, diumumkan bahwa Italiano akan meninggalkan Bologna. Pelatih tersebut dikaitkan dengan kepindahan ke Napoli, namun hal itu tidak terwujud. Di Turki, Italiano berharap dapat membawa Besiktas mendekati Fenerbahçe dan terutama juara Galatasaray.

Bologna baru-baru ini telah memperkenalkan pengganti Italiano. Domenico Tedesco baru saja datang dari Turki, di mana ia menangani Fenerbahçe. Pelatih asal Italia keturunan Jerman ini terikat kontrak dengan I Rossoblù hingga pertengahan 2028, dengan opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun.