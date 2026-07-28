Klub Al Ittihad melanjutkan proses perburuan bakat, guna memperkuat skuad mereka dengan sejumlah bintang selama periode transfer musim panas saat ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah mengungkap keinginan Al Ittihad untuk merekrut Khalid Al Ghannam, winger Al Ettifaq, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah penampilan gemilangnya bersama "Faris Ad Dahna" pada musim lalu di Liga Roshn.

Surat kabar "Al Yaum" Saudi mengungkap adanya pemain baru yang ingin direkrut Al Ittihad dari Al Ettifaq selama periode transfer musim panas saat ini, yakni gelandang Mukhtar Ali.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa "Al Amid" telah memasuki negosiasi tingkat lanjut dengan Al Ettifaq, seraya menegaskan bahwa negosiasi tersebut berjalan dengan baik sejauh ini, yang mengisyaratkan kemungkinan Mukhtar Ali menjadi pemain di skuad tim asal Jeddah itu pada musim depan.

Al Ittihad tengah mencari perekrutan seorang gelandang bertahan, untuk menggantikan kepergian pemain asal Brasil Fabinho, di mana namanya telah dikaitkan dengan perekrutan sejumlah bintang, seperti pemain asal Mesir Marwan Attia, pemain asal Maroko Sofyan Amrabat, serta pemain asal Nigeria Raphael Onyedika dan Wilfred Ndidi.

Mukhtar Ali (28 tahun) merupakan salah satu bintang paling menonjol Al Ettifaq pada musim lalu, dan ia tampil bersama tim dalam 32 dari total 34 pertandingan di Liga Roshn, di mana ia mencetak satu gol.

Bintang Al Ettifaq itu memiliki perjalanan karier yang istimewa, di mana ia bermain di tim junior klub Chelsea hingga tahun 2019, sebelum pindah ke klub Belanda Vitesse, dan dari sana ke Al Nassr yang ia bela antara tahun 2019 dan 2022, sebelum pindah ke Al Taee, Al Fateh, dan terakhir Al Ettifaq.

Di level internasional, pemain berusia 28 tahun itu telah membela timnas Saudi sejak tahun 2019, dan tampil bersama mereka dalam 14 pertandingan, di antaranya Piala Asia 2024, Piala Emas 2025, ditambah kualifikasi Piala Dunia 2026, namun ia tidak ikut serta dalam turnamen tersebut.