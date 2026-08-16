Pewarta olahraga Ahmed Shobeir mengungkap perkembangan baru dalam krisis pemain Brasil Juan Pezerra dengan Zamalek, di tengah terus berlanjutnya ketidakhadiran sang pemain dari latihan tim untuk persiapan menyambut musim baru.

Pemain Brasil itu tetap berpegang pada keinginannya untuk hengkang meski kontraknya dengan klub tersebut masih berjalan, setelah ia menerima sejumlah tawaran selama periode transfer saat ini.

Shobeir mengatakan, dalam program pagi hari yang dibawakannya melalui radio "On Sport FM", bahwa Zamalek akhirnya berhasil membuka saluran komunikasi dengan Pezerra, setelah kapten tim Omar Gaber berinisiatif berbicara dengan sang pemain, sebelum manajemen klub menghubungi ayahnya, sebagaimana dilaporkan surat kabar Mesir Al-Watan.

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Ia menjelaskan bahwa posisi hukum Zamalek tampak kuat, seraya menegaskan bahwa klub meminta sang pemain untuk kembali ke Kairo dan mengikuti latihan tim secara teratur hingga Januari mendatang, dengan situasi akan dievaluasi ulang dan perkembangannya dikaji setelah itu.

Shobeir menambahkan bahwa Zamalek tengah membujuk Pezerra untuk meyakinkannya agar kembali, seraya menerangkan bahwa "informasi yang tersedia menunjukkan persetujuan Pezerra untuk kembali ke Kairo", sembari menegaskan bahwa "prioritas manajemen Zamalek saat ini adalah mengakhiri krisis ketidakhadiran sang pemain, sebelum membahas langkah apa pun terkait perbaikan kontraknya, yang merupakan opsi yang masih ada di meja klub".

Sebelumnya, Zamalek telah menegaskan dalam pernyataan resmi keinginannya untuk mempertahankan Pezerra, serta penolakannya untuk membahas tawaran apa pun untuk menjualnya selama bursa transfer musim panas, seraya membantah bahwa sang pemain mendapat janji untuk hengkang. Klub menuntut kepulangannya ke latihan, sembari menegaskan bahwa mereka akan menangani krisis ini sesuai dengan kontrak dan regulasi, dengan tetap mempertahankan seluruh haknya.

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