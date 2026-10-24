Para pendukung klub Al-Taawoun memulai pemberontakan mereka terhadap penyerang tim asal Maroko, Abderrazak Hamdallah, saat laga melawan Al-Riyadh di Liga Roshn Saudi.

Al-Taawoun bertandang ke markas Al-Riyadh, pada hari Sabtu ini, di ibu kota Saudi, dalam penutup laga-laga pekan kesebelas Liga Roshn.

Jurnalis Saudi Nawaf Al-Aqeel mengungkap sebuah insiden menarik yang terjadi pada menit ke-65 pertandingan, ketika Al-Riyadh unggul atas Al-Taawoun dengan satu gol tanpa balas, yang tokoh keduanya adalah Hamdallah.

Adapun tokoh pertamanya adalah para pendukung klub Al-Taawoun, yang meneriakkan tuntutan kepada pelatih tim asal Serbia, Vuk Rašović, untuk menyingkirkan pemain Maroko itu dari lapangan, dengan alasan penampilannya yang buruk.

Hal ini terjadi meski Hamdallah berhasil mencetak gol untuk Al-Taawoun pada babak pertama pertandingan, namun wasit menganulirnya setelah meninjau teknologi video dengan alasan offside.

Ini menjadi krisis kedua yang dialami penyerang Maroko tersebut di "Sukkari Al-Qassim" dalam kurun satu pekan, setelah ia terlibat perselisihan dengan rekan senegara sekaligus rekan setimnya, Achraf El Mahdioui, pada pertandingan sebelumnya melawan Al-Qadsiah.

Perlu diingat bahwa Hamdallah telah tampil bersama Al-Taawoun dalam 9 pertandingan sejak awal musim ini, di mana ia berhasil mencetak 4 gol, sementara memberikan satu assist.