Bertentangan dengan keinginannya... Real Madrid membuka peluang bagi kepergian bintang mereka

Laporan media menyebutkan bahwa Real Madrid kini siap melepas salah satu pilar utama timnya selama bursa transfer musim panas, dan untuk itu klub tidak akan ragu membahas tawaran yang masuk, demi mencari yang sesuai dengan tujuan klub dalam hal ini.

Jurnalis Italia Gianluigi Longari mengungkapkan pada hari Selasa ini bahwa Los Blancos terbuka untuk mendengarkan tawaran besar untuk gelandang Prancis Aurélien Tchouaméni selama bursa transfer musim panas saat ini, sebagai bagian dari upaya perombakan lini tengah.

Longari menulis melalui X bahwa Real Madrid tidak lagi menganggap Chouameni sebagai pemain yang tak tersentuh, dan siap mengevaluasi tawaran yang diajukan kepadanya.

Ia menambahkan bahwa Chouameni (25 tahun) lebih memilih untuk tetap di Madrid dan bersaing memperebutkan tempatnya di skuad, di bawah asuhan manajer baru José Mourinho, namun klub sedang mempertimbangkan kemungkinan kepindahannya.

Longari menyebutkan bahwa Manchester United telah menghubungi agen sang pemain dan membuka saluran komunikasi awal dengannya untuk membahas proyek olahraga klub Inggris tersebut serta syarat-syarat transfer yang mungkin terjadi.

Sebelumnya, jurnalis Fabrizio Romano telah menyoroti minat besar dari pihak Manchester United terhadap Chouameni, sekaligus menegaskan adanya dua kendala yang menghalangi penyelesaian kesepakatan tersebut.

Spekulasi mengenai kepergian Chouameni semakin meningkat sejak akhir musim lalu, setelah ia terlibat pertengkaran dengan rekan setimnya asal Uruguay, Fede Valverde, yang berujung pada pukulan keras dari pemain Prancis tersebut kepada rekan setimnya di Real Madrid, sebelum akhirnya tim tersebut mengakhiri musim tanpa gelar, yang memaksa dilakukannya sejumlah perubahan yang diawali oleh Presiden Florentino Pérez dengan mengembalikan Mourinho, kemudian mengumumkan tiga transfer resmi dari Liga Premier: Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konaté.

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