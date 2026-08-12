Penyerang muda Everton, Martin Sherif, terancam hukuman larangan bermain yang panjang setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menjatuhkan tuduhan pelanggaran aturan taruhan dalam 61 kejadian terpisah.

FA mengumumkan tuduhan resmi kepada pemain berusia 20 tahun itu atas pelanggaran Pasal E1.2 dari kode etik, yang melarang para pemain terlibat dalam taruhan pertandingan sepak bola, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut pernyataan FA yang dikutip kantor berita "Reuters", Sherif diduga memasang 61 taruhan pada pertandingan sepak bola selama periode 15 bulan, dalam rentang waktu antara 20 November 2024 hingga 12 Februari 2026.

FA memberikan tenggat waktu kepada pemain tersebut hingga hari Senin 17 Agustus untuk menanggapi secara resmi tuduhan yang dialamatkan kepadanya, sebelum kasusnya dilimpahkan ke komisi disiplin independen guna menentukan kemungkinan hukuman.

Sherif, yang lahir di Liberia, merupakan salah satu jebolan akademi Everton, tempat ia bergabung pada 2019 dan mulai berlatih dengan tim utama pada awal 2025, tanpa sempat melakukan debut resminya di Premier League.

Penyerang muda itu menjalani dua kali masa peminjaman musim lalu. Yang pertama bersama Rotherham United di League One, di mana ia mencetak dua gol dalam 10 pertandingan sebelum ditarik kembali pada Desember akibat cedera, dan yang kedua bersama Port Vale sejak Februari lalu, saat ia mencetak dua gol dalam 17 pertandingan, yang berakhir dengan degradasi tim ke League Two.