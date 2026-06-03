Bertahun-tahun kemudian, Sneijder membalas dendam kepada seorang pemain ternama di tim nasional Belanda

Dalam podcast Wes & Raf, Wesley Sneijder tidak segan-segan mengkritik Willem van Hanegem. Mantan pemain timnas itu tidak memiliki kenangan indah tentang Euro 2004, saat Sneijder melakukan debutnya di turnamen besar dan Van Hanegem menjabat sebagai asisten pelatih timnas.

Saat itu, Sneijder bukanlah pemain inti di bawah asuhan pelatih kepala Dick Advocaat. ''Saya tidak masuk dalam rencana. Dan itu terlihat dari segala hal. Saya mulai merasakannya di sesi latihan, dan tentu saja saya juga mendengar berbagai hal.''

Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di timnas Belanda, dengan total 134 caps, terutama kesal dengan pernyataan Van Hanegem seputar latihan Oranje. ''Dia berbicara dengan Frank de Boer tentang saya. Setelah pertandingan pertama. 'Kita butuh rutinitas, bukan Sneijder. Karena itu semua...'''

''Lalu saya mendekatinya. Saya suka langsung, dan saat itu saya masih cukup muda,'' lanjut Sneijder mengenang EURO 2004 di Portugal. ''Apakah Anda punya masalah dengan saya? Apakah saya melakukan kesalahan? Saya menganggapnya pribadi. Tapi jika ada masalah, katakan saja. Karena kita bisa membicarakannya.''

Van Hanegem tidak menyadari ada masalah. ''Tidak, tidak, tidak. Bukan begitu. Saat itu aku bilang: sudah cukup. Tapi aku lebih suka kalau kamu mengatakan hal-hal itu kepadaku. Dan jika kamu sebagai asisten pelatih merasa kita harus memilih rutinitas di lini tengah, yang sebenarnya tidak selalu berhasil. Maka katakanlah itu. Dan jangan bicara dengan pemain lain. Aku tidak suka itu.''

Sneijder kemudian mengenang momen ketika skuad Oranje pergi berjalan-jalan. ''Saat itu Van Hanegem mendatangi saya. Dan saya berkata: jangan lakukan itu. Saya sudah muak. Saya hanya merasa: ini tidak akan terjadi. Saya tidak akan bermain satu menit pun. Saya tahu itu. Melawan Latvia, itu murni kebetulan bahwa saya masuk sebentar.''

Rafael van der Vaart, bagaimanapun, memiliki pengalaman berbeda dengan Van Hanegem. ''Dia memang santai. Saya tidak pernah merasakan apa-apa. Tapi kalau mendengar itu dari Wesley, tentu saja kamu mengerti. Itu memang turnamen pertama kami. Semuanya butuh penyesuaian, ini besar. Berbeda dengan di klubmu. Itu harus kamu pahami, atau semacamnya.''