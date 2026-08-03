Dewan direksi Al Hilal Saudi memutuskan untuk mengizinkan kepergian penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez, dengan status pinjaman, setelah memasuki bulan Agustus tanpa klub menerima tawaran yang sesuai untuk menjual pemain tersebut secara permanen.

Sejumlah media Saudi menegaskan bahwa lingkaran pemain dan pihak klub telah menjajaki beberapa opsi kepergiannya selama periode lalu, namun semua upaya gagal, sehingga kini Al Hilal mulai mencari klub yang bisa merekrut sang penyerang dengan status pinjaman, sekaligus menanggung sebagian besar dari gajinya yang tinggi.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa para pejabat Al Hilal dijadwalkan bertolak ke Turki pekan ini untuk membuka jalur negosiasi dengan salah satu klub besar Turki, sementara sang pemain masih diminati oleh klub-klub di Liga Primer Inggris dan Portugal.

Nama Nunez juga ditawarkan kepada Barcelona, namun belum ada langkah nyata yang diambil ke arah tersebut hingga kini, meski klub Catalan itu tengah melakukan kontak dengan Al Hilal terkait kesepakatan perekrutan Joao Cancelo.

Meski Nunez ikut serta dalam pemusatan latihan Al Hilal yang digelar di Austria, ia tidak masuk dalam rencana klub untuk masa depan. Hal serupa juga berlaku bagi Karim Benzema, yang tidak diinginkan manajemen untuk bertahan, namun penyerang Prancis itu bersikeras tetap tinggal di Arab Saudi dan tidak ingin pergi.

Adapun bagi Nunez, ia tidak berhasil beradaptasi dengan kehidupan di Arab Saudi, sehingga Al Hilal lebih memilih kepulangannya ke Eropa untuk memulihkan performa dan nilai pasarnya, sebagai persiapan menjualnya setahun kemudian.

Al Hilal sebelumnya merekrut penyerang asal Uruguay itu dari Liverpool dengan nilai 55 juta euro, setelah klub Inggris tersebut sebelumnya membayar 85 juta euro untuk mendatangkannya dari Benfica, namun pengalamannya di Liga Primer Inggris tidak stabil.

Darwin Nunez sempat dekat untuk bergabung dengan Barcelona saat masih menjadi pemain Almeria. Kala itu, klub Catalan itu mengajukan tawaran yang rendah dan nyaris merampungkan kesepakatan, namun Benfica berhasil merekrutnya dengan nilai 25 juta euro.