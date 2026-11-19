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Real Madrid telah mengambil keputusan terkait kemungkinan memulangkan pemain Argentina Nico Paz, bintang klub Italia Como, pada musim panas mendatang.

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Harian "Mundo Deportivo" menyebut Nico Paz, yang berusia 22 tahun, merupakan salah satu bintang utama Como, dan banyak pihak di Argentina melihatnya sebagai penerus Messi untuk mengenakan nomor punggung 10 di tim nasional.

Gelandang tersebut tampil sangat mengesankan, dan Real Madrid harus mengambil keputusan pada musim panas mendatang, dengan Nico Paz menjadi elemen kunci dalam keputusan itu.

Musim panas lalu, Real Madrid, Como, dan Nico Paz mencapai kesepakatan agar sang pemain tetap bertahan di klub Italia tersebut sepanjang musim 2026-2027 yang sedang berjalan.

Kesepakatan yang dibuat atas permintaan sang pemain sendiri itu mencakup hak Real Madrid untuk secara sepihak membeli kembali hak registrasi Nico Paz untuk musim 2027-2028.

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Klub Italia tersebut membayar 60 juta euro kepada Real Madrid untuk 50% hak sang pemain, setelah sebelumnya memiliki 50% sisanya sejak 2024, ketika mereka membayar enam juta euro untuk bagian itu.

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Nico Paz kini dimiliki Como sepenuhnya atau 100%, tetapi Real Madrid memiliki opsi pembelian senilai 80 juta euro yang berakhir pada Juli 2027.

Jika Los Blancos tidak mengaktifkan klausul ini, harganya akan naik signifikan bagi klub mana pun yang berminat pada pemain Argentina itu, termasuk Real Madrid.

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Nico Paz saat ini dianggap sebagai bintang yang bersinar di Italia dan timnas Argentina, dan Real Madrid harus mengambil keputusan terkait dirinya. Sumber di jajaran manajemen klub yang dekat dengan harian tersebut menyebut Real Madrid akan membayar klausul senilai 80 juta euro untuk merekrut Nico Paz pada musim panas mendatang.

Untuk saat ini, kabar tersebut masih sebatas informasi, dan kita tunggu apa yang akan diputuskan Los Blancos secara resmi terkait salah satu pemain paling menonjol di kancah sepak bola saat ini.

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Como: Nico Pemain Kami 100%

Carlalberto Ludi, direktur olahraga klub Italia Como, menegaskan bahwa talenta muda Argentina Nico Paz tetap menjadi pemain klubnya 100% untuk saat ini, meski ia mengakui adanya opsi pembelian kembali bagi mantan klub sang pemain, Real Madrid, di masa mendatang.

Pernyataan Ludi ini muncul untuk mengakhiri perdebatan seputar masa depan talenta Argentina tersebut. Paz menjadi salah satu bintang paling menonjol di Liga Champions musim ini setelah mencetak 3 gol dan 5 assist dalam 4 pertandingan, termasuk dua gol dan satu assist dalam kemenangan bersejarah Como atas Manchester United dengan skor 4-1.

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Penampilan luar biasa sang pemain muda menarik minat raksasa Liga Primer Inggris seperti Chelsea, Manchester United, dan Arsenal, sementara Real Madrid memiliki opsi untuk memulangkannya pada 2027.

Menanggapi rumor yang terus berulang, Ludi berkata, seperti dikutip situs "Tutto Mercato": "Saya menempatkan diri di posisi para suporter Como. Setiap November dan Maret, dan saya tidak tahu apakah itu spekulasi media atau karena alasan lain, muncul laporan yang memastikan Real Madrid memulangkan semua pemainnya. Tahun ini mereka membicarakan Jacobo Ramón, dan dalam dua musim ke depan mereka akan membicarakan Nico Paz."

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Direktur olahraga Como itu menjelaskan: "Faktanya, kami membuat kesepakatan yang sangat bagus musim panas lalu. Nico Paz adalah pemain Como 100%. Namun, Real Madrid memiliki hak untuk membelinya kembali hingga tanggal tertentu dan dalam jendela transfer, sesuatu yang sangat wajar dalam bentuk kontrak seperti ini."