Bersama Toni Kroos, El Sibari mendobrak masuk daftar bersejarah di Bundesliga

Bintang Maroko, Ismael Saibari, mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Jerman setelah menjadi pemain keenam, sejak pengumpulan data dimulai pada musim 2004-2005, yang membuat dua gol dalam penampilan perdananya di Bundesliga.

Saibari memberikan dua umpan matang, saat tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan besar Bayern Munich atas Stuttgart dengan skor (5-1), pada Jumat malam di Stadion Allianz Arena, dalam laga pembuka kompetisi.

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Menurut jaringan "Opta", Saibari bergabung dalam daftar bersejarah yang mencakup Luis Diaz, Roque Junior, Shinji Ono, Toni Kroos, dan Diego, setelah masing-masing dari mereka juga berhasil membuat dua gol dalam penampilan perdananya di Bundesliga.

Pelatih asal Belgia, Vincent Kompany, memasukkan Saibari menggantikan Nathaniel Brown, sehingga ia turut mengubah tempo permainan tim Bavaria itu sepanjang babak kedua.

Pada menit ke-82, Saibari menyusup ke dalam kotak penalti dan melepaskan diri dari hadangan salah satu bek Stuttgart dengan gocekan indah, tetapi ia memilih mengoper ketimbang menembak, dengan mengirimkan umpan silang kepada Alexander Pavlovic, yang menyelesaikannya dengan mudah dari jarak dekat, mencetak gol keempat Bayern.

Saibari kembali membuat gol kelima pada menit ke-(90+2), setelah menerima bola dari Tom Bischof usai memotongnya di tengah lapangan Stuttgart, lalu mengumpannya kepada Luis Diaz yang berhadapan dengan gawang dan menembak ke pojok kiri, menutup pesta lima gol tuan rumah.

Bintang Maroko itu sebelumnya juga sempat tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan pertamanya bersama raksasa Bavaria tersebut, ketika mereka mengalahkan Borussia Dortmund (2-1) di Piala Super Jerman, Sabtu lalu.

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