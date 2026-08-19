Dalam suasana perayaan meriah di Stadion Camp Nou, bintang Brasil Raphinha, kapten baru Barcelona, menyampaikan pesan kuat dan menyentuh kepada para pendukung Blaugrana, sebelum dimulainya laga tim melawan klub Al Ahly Mesir di ajang persahabatan Piala Joan Gamper.

Barcelona menjamu Al Ahly di Stadion Camp Nou, wilayah Catalunya, dalam pertandingan tradisional yang menjadi ajang perkenalan para pemain tim Catalan untuk musim baru.

Raphinha membuka sambutannya dengan menyampaikan salam khusus kepada rekan-rekannya di timnas Spanyol, dengan mengatakan: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada para juara dunia. Mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa dan meraih pencapaian yang diimpikan oleh semua pesepak bola di dunia. Selamat untuk kalian semua."

Ia menambahkan dalam pesannya untuk para bintang Barcelona yang meraih Piala Dunia bersama timnas Spanyol: "Saya ingin mengatakan kepada mereka, kalian harus merasa bangga dengan pencapaian ini, dan menyadari bahwa nama-nama kalian akan terukir selamanya dalam sejarah sepak bola dunia."

Kemudian sang kapten Brasil menujukan ucapannya kepada semua orang di dalam dan di luar lapangan, seraya melanjutkan: "Terakhir namun tak kalah penting, ucapan ini ditujukan kepada kita semua, baik kami yang berada di dalam lapangan maupun kalian yang mendukung kami dari luar. Kami terus berkembang sebagai satu tim, dan kami akan terus berjuang sebagai satu tim."

Raphinha mengakhiri pernyataannya dengan janji terang-terangan kepada para pendukung Catalan: "Untuk itu, kami akan membutuhkan dukungan kalian semua sepanjang musim, sebagaimana yang selalu kalian lakukan, dan sebagaimana saya yakin kalian akan terus lakukan, dan saya yakin bahwa kami, para pemain dan staf teknis, akan mengerahkan segala kemampuan untuk memberikan kalian banyak kebahagiaan musim ini."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Bintang Brasil itu menutup dengan mengatakan di tengah tepuk tangan meriah dari tribun: "Bersama kita sangat kuat, dan hanya dengan bersama kita bisa bersaing untuk semua gelar yang mungkin diraih. Terima kasih banyak untuk kalian. Hidup Barcelona."