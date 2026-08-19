Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Bersama kita sangat kuat"! Raphinha kobarkan Camp Nou lewat pesan berapi-api jelang duel kontra Al Ahli

Raphinha
Barcelona
LaLiga
Barcelona vs Al Ahly SC
Al Ahly SC
Club Friendlies
Brasil
Spanyol
Mesir

Kapten baru Barcelona

Dalam suasana perayaan meriah di Stadion Camp Nou, bintang Brasil Raphinha, kapten baru Barcelona, menyampaikan pesan kuat dan menyentuh kepada para pendukung Blaugrana, sebelum dimulainya laga tim melawan klub Al Ahly Mesir di ajang persahabatan Piala Joan Gamper.

Barcelona menjamu Al Ahly di Stadion Camp Nou, wilayah Catalunya, dalam pertandingan tradisional yang menjadi ajang perkenalan para pemain tim Catalan untuk musim baru.

Raphinha membuka sambutannya dengan menyampaikan salam khusus kepada rekan-rekannya di timnas Spanyol, dengan mengatakan: "Saya ingin mengucapkan selamat kepada para juara dunia. Mereka telah melakukan pekerjaan luar biasa dan meraih pencapaian yang diimpikan oleh semua pesepak bola di dunia. Selamat untuk kalian semua."

Ia menambahkan dalam pesannya untuk para bintang Barcelona yang meraih Piala Dunia bersama timnas Spanyol: "Saya ingin mengatakan kepada mereka, kalian harus merasa bangga dengan pencapaian ini, dan menyadari bahwa nama-nama kalian akan terukir selamanya dalam sejarah sepak bola dunia."

Kemudian sang kapten Brasil menujukan ucapannya kepada semua orang di dalam dan di luar lapangan, seraya melanjutkan: "Terakhir namun tak kalah penting, ucapan ini ditujukan kepada kita semua, baik kami yang berada di dalam lapangan maupun kalian yang mendukung kami dari luar. Kami terus berkembang sebagai satu tim, dan kami akan terus berjuang sebagai satu tim."

Premier League
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
ENPPI crest
ENPPI
ENP
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Raphinha mengakhiri pernyataannya dengan janji terang-terangan kepada para pendukung Catalan: "Untuk itu, kami akan membutuhkan dukungan kalian semua sepanjang musim, sebagaimana yang selalu kalian lakukan, dan sebagaimana saya yakin kalian akan terus lakukan, dan saya yakin bahwa kami, para pemain dan staf teknis, akan mengerahkan segala kemampuan untuk memberikan kalian banyak kebahagiaan musim ini."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Bintang Brasil itu menutup dengan mengatakan di tengah tepuk tangan meriah dari tribun: "Bersama kita sangat kuat, dan hanya dengan bersama kita bisa bersaing untuk semua gelar yang mungkin diraih. Terima kasih banyak untuk kalian. Hidup Barcelona." 

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google