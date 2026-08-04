Sebuah raksasa Turki bersiap menggelontorkan dana besar demi memikat Marcus Rashford untuk bergabung ke skuadnya, setelah masa peminjamannya ke Barcelona berakhir.

Rashford kembali dari periode peminjaman yang sukses dari Manchester United ke Barcelona, di mana pelatih Hansi Flick mengakui bahwa dia akan merindukan pemain Inggris tersebut, setelah klub Katalan itu menyatakan ketidakmampuannya untuk merekrutnya secara permanen.

Menurut surat kabar "Sun" Inggris, Rashford berada dalam daftar pendek yang mencakup tiga pemain yang sedang dipertimbangkan klub Turki tersebut, bersama winger Milan Rafael Leao, dan bintang Crystal Palace Ismaila Sarr.

Fenerbahce sebelumnya telah melakukan pembicaraan dengan Leao, tetapi hingga kini belum mampu mencapai kesepakatan terkait transfer tersebut.

Klub Turki itu juga menghubungi perwakilan Ismaila Sarr, yang urusannya ditangani oleh agen yang sama dengan Nicolas Jackson, penyerang Chelsea.

Para perwakilan Rashford juga menghubungi Fenerbahce terkait kemungkinan menuntaskan kepindahannya ke klub Turki tersebut, yang berupaya memperkuat pelatih baru Ismail Kartal, serta membangun skuad yang mampu bersaing dengan rival mereka Galatasaray.

Setelah timnas Inggris menempati peringkat ketiga di Piala Dunia, Rashford akan mengambil waktu sebelum mengambil keputusan mengenai langkah selanjutnya.

Namun jika Rashford ingin merasakan pengalaman sepak bola Turki dengan gairah suporter yang begitu besar, maka Fenerbahce siap "menggelontorkan dana besar" demi dirinya, sebagaimana ditegaskan sejumlah sumber kepada "Sun".

Ismaila Sarr, bintang Crystal Palace dan timnas Senegal, merupakan pemain lain yang diincar Fenerbahce, setelah menampilkan musim yang gemilang dengan mencetak 21 gol, dan berkontribusi mengantar tim asal London selatan itu meraih gelar Liga Konferensi Eropa.

Sarr juga membuktikan dirinya di panggung internasional terbesar, setelah mencetak empat gol di Piala Dunia terakhir, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Senegal dalam sejarah keikutsertaannya di Piala Dunia.

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