Javier Tebas, Presiden LaLiga sekaligus Wakil Presiden Federasi Sepakbola Spanyol, menanggapi kabar mengenai rencana Dewan Olahraga Nasional Spanyol untuk mempelajari kemungkinan mengambil tindakan terhadapnya akibat pernyataannya tentang saluran televisi Real Madrid. Ia menegaskan tidak mempercayai kebenaran informasi tersebut, dan meminta agar pernyataannya dibaca secara utuh sebelum ada sikap resmi yang diambil.

Tebas mengatakan: "Saya tidak percaya kabar bahwa Dewan Olahraga Nasional sedang mempelajari pengambilan tindakan karena pernyataan saya. Jika hal itu terbukti benar, saya berharap penyelidikan mereka dimulai dengan membaca apa yang saya tulis dan meninjau beberapa pernyataan saya sebelumnya." Sikap tersebut mencerminkan keteguhannya membela perbandingan yang memicu gelombang kemarahan di dalam klub ibu kota Spanyol itu.

Tebas bertahan pada sikapnya

Presiden LaLiga sebelumnya memunculkan kontroversi luas setelah menyamakan gaya saluran televisi Real Madrid dengan mekanisme propaganda yang digunakan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Jerman Nazi. Ia menilai saluran tersebut terus-menerus menampilkan klub dalam posisi korban, mengulang-ulang keluhan, mengobarkan kecurigaan, serta memilih peristiwa secara selektif demi melayani narasinya.

Dalam pesan yang ia unggah melalui media sosial, Tebas menjelaskan bahwa perbandingannya menyasar metode propaganda, bukan ideologi Nazi ataupun suporter Real Madrid. Ia menyebut metode semacam itu, menurut penggambarannya, bertumpu pada pengulangan sistematis, penggambaran lawan sebagai musuh, dan penundukan fakta pada narasi tertentu.

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Real Madrid menuntut kepergiannya

Pernyataan tersebut memicu kemarahan manajemen Real Madrid, yang menuntut pengunduran diri Tebas secara langsung dari dua jabatannya sebagai Presiden LaLiga dan Wakil Presiden Federasi Sepakbola Spanyol, serta menyebutnya sebagai "wabah nyata bagi sepakbola Spanyol".

Klub menilai perbandingan antara metode salurannya dengan mekanisme propaganda Nazi merupakan hal yang berbahaya dan tidak dapat diterima. Mereka menegaskan bahwa klarifikasi Tebas yang menyatakan ucapannya tidak berkaitan dengan ideologi Nazi tidak mengurangi sifat pernyataan yang menghina tersebut, sesuai pernyataan resmi klub.

Tebas mengangkat isu kebebasan berekspresi

Dalam pembelaannya, Tebas mengutip pernyataan lama Florentino Perez, Presiden Real Madrid, yang mengatakan: "Saya bisa saja meraih 14 gelar Liga, tetapi sisanya dirampas dari saya." Pernyataan itu kemudian diikuti keluhan dari sejumlah pengadil pertandingan.

Tebas mempertanyakan standar yang digunakan dalam menilai sebuah pernyataan, dan apakah berbicara soal perampasan gelar Liga diperlakukan sebagai kebebasan berekspresi, sementara kritik terhadap metode propaganda, dengan mengesampingkan perbandingan ideologi dan tanpa menyasar suporter, justru dapat berujung pada kemungkinan intervensi resmi.

Ia menekankan pentingnya penerapan standar secara independen dan konsisten, dengan mengatakan: "Kebebasan berekspresi seharusnya tidak bergantung pada nama orang yang berbicara."

Pengaduan baru menuntut pemecatan Tebas

Sejalan dengan itu, Asosiasi Transparansi dan Demokrasi dalam Olahraga, yang dipimpin Miguel Galan, mengumumkan telah mengajukan pengaduan terhadap Tebas kepada Dewan Olahraga Nasional Spanyol.

Galan, Presiden Federasi Nasional Sepakbola Spanyol «CENAFE», menjelaskan bahwa ini merupakan pengaduan kedelapan yang ia ajukan terhadap Presiden LaLiga.

Galan meminta Presiden Dewan, Uribes, untuk meneruskan delapan pengaduan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga «TAD». Pengaduan itu sendiri bertujuan memecat Tebas dan melarangnya menduduki jabatan apa pun di bidang olahraga.

Sementara Tebas bertahan pada tuntutannya agar pernyataannya ditelaah dalam konteks yang utuh, tekanan terus berlanjut menyusul eskalasi dari Real Madrid dan pengajuan pengaduan baru tersebut, sambil menanti apakah Dewan Olahraga Nasional Spanyol akan mengambil tindakan resmi atas inisiatifnya sendiri.