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Apakah Julian Brandt dan Ajax Amsterdam harus berpacu dengan waktu menjelang laga besar di markas rival bebuyutan Feyenoord Rotterdam pada akhir pekan terakhir November?

Menurut laporan Lentin Goodijk, reporter Ajax dari Voetbal International, Brandt masih sedikit diragukan tampil dalam pertandingan liga berikutnya melawan ADO Den Haag pada Minggu. Sang pengatur serangan ditarik keluar sesaat sebelum turun minum saat Ajax menang 1-0 atas AZ Alkmaar pada akhir Oktober karena masalah otot .

Brandt kemudian absen saat Ajax menang 6-1 di markas FC Midtjylland dalam pertandingan Conference League beberapa hari kemudian, serta ketika bermain imbang 2-2 di markas Twente Enschede pada laga Eredivisie terakhir sebelum jeda internasional lalu. Dalam upayanya untuk kembali bermain, pemain asal Jerman itu hanya mengikuti sebagian sesi latihan tim pekan ini. Karena itu, belum jelas apakah ia sudah bisa tampil lagi melawan Den Haag.

Akankah Ajax mengistirahatkan Brandt demi laga besar melawan Feyenoord?

Bukan tidak mungkin pelatih Ajax Michel Sanchez masih memilih untuk tidak memainkan mantan bintang BVB itu sebagai langkah pencegahan dalam laga kandang melawan tim peringkat kedua dari bawah. Pasalnya, sepekan kemudian Ajax akan menjalani salah satu pertandingan terpenting musim ini, yakni bertandang ke markas rival bebuyutan Feyenoord Rotterdam pada 29 November. Saat ini, kedua klub papan atas tersebut memiliki poin yang sama, dengan Feyenoord berada di posisi kedua berkat selisih gol yang lebih baik. Keduanya hanya tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen PSV Eindhoven.

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Brandt, yang pindah dari Borussia Dortmund ke Amsterdam dengan status bebas transfer pada musim panas, dengan cepat menjadi salah satu pemain kunci Ajax . Di semua kompetisi musim ini, pemain berusia 30 tahun yang terikat kontrak dengan klub Belanda tersebut hingga 2029 itu telah mencetak delapan gol dan menyumbang dua assist dalam 17 penampilan sejauh ini.