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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Bernardo Silva: Wasit yang Membiarkan Valencia Bermain Agresif

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
B. Silva
Spanyol
Portugal

Pertandingan tersebut diwarnai ketegangan yang tinggi

Pemain Real Madrid asal Portugal, Bernardo Silva, mengkritik kinerja wasit dalam laga melawan Valencia yang berakhir dengan kemenangan tim ibu kota tersebut tiga gol tanpa balas, pada Sabtu malam ini di Stadion Mestalla, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-12 Liga Spanyol.

Silva mengatakan dalam pernyataan pers usai pertandingan: "Valencia bermain sangat agresif, sangat agresif sekali, karena wasit membiarkan mereka untuk bersikap agresif."

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Pernyataan pemain Real Madrid itu muncul setelah pertandingan yang diwarnai tekel-tekel keras dari para pemain Valencia, yang menerima banyak kartu kuning, sementara kapten tim Jose Gaya diusir dengan kartu merah langsung pada menit ke-79, setelah tekelnya terhadap Kylian Mbappe.

Bernardo Silva juga berbicara tentang harapannya untuk kembali bermain di Stadion Santiago Bernabeu, dengan mengatakan: "Kami tidak sabar untuk kembali ke Bernabeu, dan melanjutkan rentetan kemenangan kami di sana. Saya tahu para suporter juga menanti kami."

Perlu diingat bahwa Silva menjadi kapten baru timnas Portugal, setelah rekannya sang legenda Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, dengan latar belakang perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus.

Federico Valverde sebelumnya membawa Real unggul pada menit ke-28, sebelum Arda Guler menambah gol kedua bagi tim tamu pada menit ke-36, lalu Mbappe menutup trigol itu pada menit ke-75, sehingga tim ibu kota tersebut berada di peringkat kedua klasemen La Liga dengan 30 poin, sama dengan Barcelona yang memuncaki klasemen, yang akan bertemu pada hari Minggu dengan tuan rumah Atletico Madrid di posisi ketiga dengan 28 poin.

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