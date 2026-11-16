Bernardo Silva Redakan Kekhawatiran Real Madrid, Cedera Pemain Ini Justru Memicu Kecemasan

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Hasil pemeriksaan medis memastikan Bernardo Silva bisa tampil bersama Real Madrid melawan Celta Vigo setelah dinyatakan tidak mengalami cedera apa pun.

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Menurut laporan harian Spanyol AS, pemeriksaan yang dijalani Bernardo Silva begitu kembali ke pusat latihan Valdebebas memastikan dirinya tidak mengalami cedera. Dengan demikian, pemain asal Portugal itu siap dimainkan Jose Mourinho saat menghadapi Celta Vigo pada Sabtu mendatang.

Kekhawatiran terkait kondisi Bernardo Silva pun cepat sirna, setelah sang pemain meninggalkan pemusatan latihan tim nasionalnya pada Minggu akibat merasakan nyeri otot di penghujung laga melawan Denmark.

Bintang Portugal itu hanya bermain selama 11 menit pada Sabtu dalam laga pertama tim nasionalnya. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, sebelum Portugal akhirnya menelan kekalahan telak 1-4 dari Denmark.

Namun, kecemasan meningkat pada Minggu ketika Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan pemain internasional tersebut dicoret dari skuad untuk laga melawan Wales pada Selasa, usai menjalani pemeriksaan medis di bawah pengawasan tim medis timnas.

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Meski begitu, nyeri otot yang dialami Bernardo Silva tidak akan menghalanginya tampil melawan Celta Vigo pada Sabtu, jika Mourinho memutuskan untuk memainkannya.

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Pemain asal Portugal itu kini menjadi salah satu elemen inti yang tak tergantikan dalam rencana sang pelatih, setelah Mourinho menemukan dalam dirinya kepingan penting untuk menghadirkan keseimbangan dan efektivitas dalam permainan tim.

Bernardo Silva selalu tampil sebagai starter dalam lima laga terakhir Real Madrid. Duetnya bersama Aurelien Tchouameni di lini tengah juga menjadi salah satu alasan utama di balik peningkatan performa Los Blancos dalam beberapa waktu terakhir.

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Di sisi lain, sorotan kini tertuju pada kondisi Tchouameni jelang laga kontra Celta Vigo. Kondisi fisiknya masih ditangani dengan hati-hati, sementara klub menunggu perkembangan pemulihannya sepanjang pekan ini.

Tchouameni kembali dari pemusatan latihan timnas Prancis tanpa bermain di satu laga pun, setelah pada Selasa terpaksa meninggalkan sesi latihan di Clairefontaine karena merasakan nyeri di bagian atas paha kanan.

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Area tersebut sama dengan yang dikeluhkan sang pemain saat Piala Dunia. Hal itu mendorong Federasi Sepak Bola Prancis membebaskannya dari sisa pemusatan latihan dan mengizinkannya kembali ke Madrid untuk melanjutkan proses pemulihan di Valdebebas.

Jeda Internasional Tanpa Kerugian Tambahan

Sejauh ini, Real Madrid dan Mourinho tidak menghadapi kekhawatiran lain selama jeda internasional selain kasus yang menimpa Bernardo Silva dan Tchouameni.

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Di luar kedua pemain tersebut, separuh dari 16 pemain internasional lainnya yang bergabung dengan tim nasional masing-masing sudah menuntaskan tugas negara mereka.

Kelompok ini terdiri dari Dean Huijsen dan Cucurella bersama timnas Spanyol, Trent Alexander-Arnold dan Jude Bellingham bersama Inggris, Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga, dan Kylian Mbappe bersama Prancis, serta Arda Guler bersama Turki.

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Timnas Belanda, yang diperkuat Denzel Dumfries, akan bertanding pada Senin. Sementara itu, laga-laga pada Selasa akan melibatkan Brasil dengan Vinicius Junior dan Endrick, Pantai Gading yang diperkuat Diomande, timnas Spanyol U-21 dengan Thiago dan Espi, Maroko yang diperkuat Brahim Diaz, serta Uruguay yang dipimpin Fede Valverde.

Valverde akan menjadi pemain terakhir yang kembali ke Madrid, mengingat Uruguay baru menjalani pertandingannya pada dini hari Rabu.