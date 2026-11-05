Bernardo Silva melindungi Vinicius dari badai kritik dengan pesan yang jelas

Bernardo Silva, bintang Real Madrid, menyampaikan pesan tentang rekan setimnya di skuat Los Blancos, pemain Brasil Vinicius Junior, yang tengah melalui periode yang sangat sulit.

Vinicius berjuang untuk mengembalikan performa terbaiknya, setelah menuai kritik besar musim ini, kemudian dijatuhi hukuman larangan bermain 4 pertandingan di LaLiga, dan kesulitannya bertambah dengan penampilan gemilang rekan setimnya, Yan Diomande, di sisi kiri.

Vinicius tampil kemarin melawan AEK Athena di Liga Champions, namun ia terlihat kurang bersinar sehingga kritik yang ditujukan kepadanya semakin tajam.

Dari sisinya, Silva mengatakan, menurut surat kabar "AS": "Saya merasa sangat bahagia, tim menyambut saya seperti bagian dari keluarga. Saya sangat senang di Madrid. Saya berusaha keras untuk berkembang dan mempererat hubungan dengan rekan-rekan setim saya."

Ia melanjutkan: "Vinicius Junior adalah pemain yang sangat penting bagi Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir, dan semua orang di klub menyadari betapa pentingnya dia."

Pemain asal Portugal itu menutup dengan menegaskan pentingnya Vinicius: "Kami membutuhkan pemain seperti ini agar bisa meraih kemenangan."