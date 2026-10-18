Facundo Bernal, pemain Real Betis, menyampaikan permintaan maaf atas kartu merah yang diterimanya dalam laga timnya melawan Barcelona, setelah melayangkan dua kali sundulan ke arah Lamine Yamal pada menit ke-54.

Betis kalah dengan skor 2-5 di stadion mereka, La Cartuja, dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi perwasitan besar terkait insiden kartu merah tersebut, selain pembatalan satu gol tim Andalusia itu.

Surat kabar Marca memberitakan bahwa Bernal menulis di story akun Instagram-nya: "Saya ingin meminta maaf kepada rekan-rekan saya dan para suporter Real Betis karena hari ini saya meninggalkan tim dengan sepuluh pemain. Saya tidak biasa bereaksi seperti itu, dan seharusnya saya bisa mengendalikan diri pada momen tersebut. Saya bertanggung jawab, dan hal ini tidak akan terulang."

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Menurut laporan pertandingan, Bernal mencengkeram leher Yamal dan melayangkan dua sundulan berturut-turut ke wajahnya saat terjadi perselisihan antara kedua pemain, ketika bola tidak dalam permainan, sehingga wasit Ricardo de Burgos mengeluarkan kartu merah untuknya, sementara Yamal menerima kartu kuning.

Marca menulis, "Insiden itu dimulai setelah Fermin Lopez terjatuh di lapangan sebelum gol Abde Ezzalzouli, di mana Lamine turun tangan untuk membela rekannya sebelum menjadi korban serangan Bernal."

Surat kabar itu juga memberitakan penegasan bintang Betis, Hector Bellerin, bahwa Bernal telah meminta maaf kepada rekan-rekannya di dalam ruang ganti, dengan mengatakan: "Ada kepercayaan penuh di antara kami untuk membicarakan kesalahan maupun pencapaian. Kita semua melakukan kesalahan, dan kami harus memperbaikinya di pertandingan berikutnya dengan kepala dingin serta menunjukkan ambisi dan energi yang dimiliki tim ini."