Suporter Real Madrid melancarkan cemoohan terhadap para pemain tim, pada akhir babak pertama laga melawan Villarreal yang berakhir imbang tanpa gol, hari Sabtu ini di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pekan kedelapan Liga Spanyol.

Tim asuhan pelatih Jose Mourinho menampilkan babak pertama yang pucat secara ofensif, mencatat hanya 5 tembakan, salah satunya mengarah di antara tiang dan mistar gawang, dan hanya menyentuh bola sebanyak 17 kali di area penalti lawan, serta penguasaan bola mereka tidak melebihi 52%.

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Real Madrid memasuki laga melawan Villarreal setelah kekalahan dari Atletico Madrid (2-1), pada pertandingan terakhir mereka di Liga Spanyol, yang berlangsung pada 20 September lalu.

Kekalahan itu merupakan kekalahan kedua Los Blancos musim ini di La Liga, setelah tumbang dari Real Betis (1-0).

Susunan pemain Los Blancos adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois

Pertahanan: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Antonio Rudiger, Alvaro Carreras

Lini tengah: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham.

Lini serang: Yan Diomande, Kylian Mbappe, Arda Guler.

Pelatih Jose Mourinho mencadangkan bintang asal Brasilnya, Vinicius Junior, di bangku cadangan dalam perkembangan yang mencolok.



