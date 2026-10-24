Bayern Munich menerima pukulan baru di luar lapangan hijau, setelah perkembangan kondisi kesehatan pelatihnya, Vincent Kompany, mengungkap kemungkinan absennya selama beberapa pekan, menyusul serangan mendadak yang membuatnya harus segera dilarikan ke salah satu rumah sakit di Kota Munich.

Suasana kekhawatiran menyelimuti klub Bavaria itu, setelah pelatih asal Belgia berusia 40 tahun tersebut tiba-tiba terjatuh saat mengawasi latihan tim U-23 yang dipimpin Dante pada hari Jumat, usai menghadiri sebagian latihan tim utama.

Kondisi itu memerlukan penanganan tim medis, sebelum sebuah helikopter dikerahkan untuk membawanya ke rumah sakit, dalam insiden yang menimbulkan kekhawatiran besar di dalam klub. Meski pemandangannya mengerikan, indikasi awal cukup melegakan, karena laporan menyebutkan bahwa kondisi Kompany stabil.

Absen hingga beberapa pekan, Bayern menolak ambil risiko

Dalam perkembangan yang semakin memperumit situasi, Max Eberl, Direktur Olahraga Bayern Munich, menegaskan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sport Jerman" bahwa absennya sang pelatih tidak akan terbatas pada beberapa hari, melainkan akan berlangsung hingga beberapa pekan.

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Eberl berkata: "Ini bukan soal hari, melainkan pekan," seraya menjelaskan bahwa Kompany akan tetap berada di rumah sakit selama beberapa hari, setelah ia menghubunginya dan istrinya usai insiden untuk menanyakan kondisinya.

Bayern Munich menempatkan keselamatan pelatihnya sebagai prioritas utama saat ini, dengan memilih memberinya waktu yang cukup untuk pulih dan menjalani pemeriksaan yang diperlukan, tanpa tergesa-gesa menentukan jadwal kembalinya untuk memimpin tim.

Serangan ini terjadi setelah belakangan Kompany menderita infeksi virus dan nyeri di area pinggul, yang menyebabkannya absen dari sejumlah latihan dan salah satu konferensi pers, namun penyebab pasti dari insiden terakhir masih belum diketahui, menunggu rampungnya pemeriksaan medis.

Asistennya mengambil alih tugas selama absennya sang pelatih

Di tengah absennya Kompany, pelatih asisten asal Inggris, Aaron Danks, akan memimpin tim selama periode mendatang, dengan memulai tugasnya menghadapi Freiburg di Bundesliga pada akhir pekan.

Danks memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengemban tanggung jawab sementara, setelah ia pernah menggantikan absennya Kompany saat menghadapi Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions Eropa musim lalu.

Meski ada sejumlah agenda penting yang menanti Bayern Munich, klub tidak berniat memberikan tekanan apa pun kepada pelatihnya untuk segera kembali, karena prioritasnya tetap memulihkan kesehatannya secara penuh sebelum memikirkan untuk melanjutkan tugas teknisnya.