Bek asal Spanyol, Dean Huijsen, menjadi salah satu bintang terkemuka Real Madrid di bawah kendali Jose Mourinho, sekaligus salah satu pemain yang mendapatkan perhatian besar dari pelatih asal Portugal itu dalam pengembangannya. Ia adalah satu-satunya pemain yang pernah dilatih Mourinho sebelumnya, dan ia mengetahui betul potensi yang dimilikinya.

Huijsen memperkokoh posisinya sebagai pilar utama dalam lini pertahanan Mourinho, ia adalah pemain inti yang tak tergantikan, didukung oleh statistik dan performa yang menonjol.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Huijsen adalah salah satu bek yang piawai bertahan, dan menjadi salah satu pemain yang dikagumi oleh pelatih asal Portugal tersebut.

Huijsen menyatakan usai laga melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa: "Mourinho sangat memperhatikan saya, dan ia mendorong saya dengan keras untuk berkembang dan maju, yang menurut saya berhasil saya capai. Ini hal yang baik karena ia menyadari potensi saya, dan ia sangat membantu saya, saya senang dengan hal itu."

Setelah musim pertama yang sulit, ketika ia bergabung dengan Real Madrid di usia yang baru 20 tahun, Huijsen membuktikan dirinya sejak awal musim ini, dan ia mewarisi nomor punggung 4, sebuah nomor ikonik, nomor yang sebelumnya dikenakan oleh David Alaba, dan yang dulu dikenakan oleh seorang legenda seperti Sergio Ramos, yang dianggapnya sebagai panutan.

Huijsen berkata pada fase terakhir masa persiapan musim, ketika ia mulai memahami tuntutan pelatih barunya, yang memiliki hubungan lama dengannya (ketika melatihnya di Roma): "Saya selalu memimpikan hal ini. Sergio Ramos adalah idola saya, dan bagi saya, mengenakan nomor ini adalah sebuah impian. Mourinho meminta saya menjadi bek yang tangguh."

Dalam laga melawan Inter, Huijsen memenangkan 4 dari 9 duel satu lawan satu, dua di antaranya di udara, ia juga menjadi penentu dalam menghalau ancaman dengan 12 sapuan, yaitu lebih dari dua kali lipat jumlah sapuan pemain berikutnya, Cucurella dan Konate.

Huijsen menjadi pemimpin lini pertahanan dalam sebuah laga di mana ia tidak mampu berkontribusi dalam serangan dan umpan sebesar yang ia tampilkan pada laga-laga sebelumnya, tetapi Huijsen yang diinginkan Mourinho tampil.

Pelatih Real Madrid berkata usai laga melawan Malaga: "Saya menyukai bek yang piawai bertahan, dan jika mereka juga memiliki keanggunan serta kemampuan dalam mengolah bola, itu sempurna, tetapi yang terpenting adalah bertahan, dan ia terus membaik dalam aspek ini. Saya melihat kemajuan yang nyata. Rekan di sampingnya juga membantunya, Konate dan Rudiger juga membantu."

Huijsen berkata usai laga melawan Inter: "Konate adalah pemain yang sangat kuat. Ia sangat bagus secara defensif, dan ia juga piawai mengolah bola, ia kuat, cepat, dan bertubuh tinggi. Ia bagus dalam duel-duel benturan, dan saya rasa kami bermain dengan baik bersama-sama," merujuk pada pemain yang menjadi rekannya dalam empat dari lima laga musim ini.

Karena Huijsen juga menjadi pemain inti yang tak tergantikan dalam susunan utama Mourinho, ia telah bermain di sepanjang 450 menit musim ini hingga saat ini, sebuah pencapaian yang hanya diraih oleh Huijsen dan Courtois setelah pergantian Mbappe di Liga Champions Eropa.

Bek tengah ini tidak mendapatkan istirahat yang berarti sejak penampilan pertamanya di babak kedua melawan Ferencvaros pada laga persahabatan, dan Mourinho hanya mendudukkannya di bangku cadangan selama empat menit saja dalam laga persahabatan terakhir melawan Schalke, di mana ia mencetak gol kedua. Setelah itu ia bermain menit demi menit, sebagai bintang muda yang menanjak di barisan Mourinho dan Real Madrid.

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