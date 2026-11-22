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Bangkit untuk membalikkan keadaan sudah menjadi bagian dari DNA Real Madrid, dan para pendukungnya memiliki keyakinan kuat bahwa satu gol di saat yang tepat bisa menyelamatkan pertandingan yang buruk.

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Dari situlah muncul rasa frustrasi yang ditinggalkan upaya membalikkan keadaan ketika hal itu sudah diandalkan, tetapi tak pernah terwujud.

Dalam laporannya, harian Sport menyebut bahwa enam dari 15 kemenangan Real Madrid musim ini dipastikan mulai menit ke-85.

Dalam empat laga, gol kemenangan Real Madrid dicetak oleh pemain pengganti, sedangkan di dua laga lainnya assist penentu juga datang dari bangku cadangan.

Saat menghadapi Celta Vigo, pelatih Jose Mourinho menurunkan seluruh senjata ofensifnya ke lapangan. Pada menit ke-79, ketika skor masih imbang 1-1, ia menarik keluar Camavinga dan memasukkan Mbappe, Vinicius, Endrick, dan Carlos Espi sekaligus.

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Pemain terakhir yang masuk ke lapanganlah yang menuntaskan tugas. Enam menit kemudian, Radu menepis sundulan Espi yang berawal dari umpan silang Vinicius, tetapi Espi menjadi yang tercepat menjangkau bola muntah dan sukses menceploskannya ke gawang.

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Hanya sedikit pemain yang lebih memahami tuntutan menit-menit akhir seperti ini dibanding dirinya. Mantan penyerang Levante itu telah mencetak empat gol dalam 63 menit bermain bersama Real Madrid, dengan rata-rata satu gol setiap 15 menit 45 detik. Rasio yang sulit dipertahankan, bahkan bagi dirinya sendiri.

Hingga Sabtu lalu, Real Madrid hanya mengalami akhir laga yang menegangkan seperti ini saat bertandang. Namun, setelah jeda internasional, ketergantungan pada solusi darurat merambah ke Santiago Bernabeu juga, padahal sebelumnya Real Madrid kerap menuntaskan banyak laganya dengan lebih tegas dan dominan.

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Lima laga sebelumnya tersebar saat melawan Espanyol, Elche, Roma, Barcelona, dan AEK Athens.

Tim asuhan Jose Mourinho telah memenangi 15 dari 17 laga resmi yang dijalani musim ini, dengan rincian 11 kemenangan di LaLiga dan empat kemenangan di Liga Champions. Dalam enam kemenangan tersebut, atau 40 persen, gol penentu kemenangan lahir pada menit ke-85 atau sesudahnya.

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Espi mencetak gol pertamanya pada hari yang sama dengan debutnya. Di Stadion Cornella-El Prat, tepatnya pada menit ke-90, ia memanfaatkan bola yang disapu lini belakang Espanyol dari hadapan Mbappe.

Di markas Elche, Espi kembali bertugas menyelamatkan laga yang sempat dikuasai Real Madrid dengan keunggulan 2-0 hingga akhir babak pertama, sebelum tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-83. Kali ini, Mbappe sendiri yang mengirimkan bola kepadanya untuk dimasukkan ke gawang pada menit ke-91.

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Dengan golnya ke gawang Celta Vigo, Espi kini mengoleksi tiga gol di LaLiga, dan ketiga golnya itu mengubah hasil imbang menjadi kemenangan. Dari 33 poin yang telah dikumpulkan Real Madrid, enam di antaranya berkat sumbangsihnya.

Terlalu Sering Memantau Jam

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Di Roma, Mourinho bahkan menyimpan di bangku cadangan pemain yang mengeksekusi tiga sepak pojok yang berujung pada kebangkitan timnya.

Setelah Real Madrid tertinggal 1-3, Guler mengirim bola ke kepala Endrick, lalu Espi menyambar bola muntah dari kiper Giulini. Pada gol berikutnya, sundulan pemain asal Brasil itu langsung bersarang di gawang pada percobaan pertama.

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Umpan silang yang dikonversi Rudiger menjadi gol keunggulan 4-3 pada menit ke-90 juga berasal dari kaki pemain asal Turki tersebut.

Ketiga sepak pojok itu sama-sama berasal dari Guler, meski UEFA hanya mencatatkan dua assist untuknya. Guler, Endrick, dan Espi mengawali malam itu dengan duduk di samping Mourinho di bangku cadangan.

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Satu Gol Setiap 15 Menit

Di Camp Nou, bukan pergantian pemain yang menentukan hasil laga, melainkan penyelamatan sang kiper. Lunin menepis sundulan Gerard Martin yang bisa saja membawa Barcelona unggul.

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Mourinho melakukan pergantian pada menit ke-80 dengan memasukkan Camavinga menggantikan Bernardo Silva. Tujuh menit kemudian, pemain asal Prancis itu mengungguli Cubarsi dalam adu sprint dan mengirim bola kepada Mbappe yang mencetak gol keunggulan 2-1.

Di Athena, pemain yang disimpan sang pelatih di bangku cadangan adalah Fede Valverde. Ia dimasukkan pada menit ke-67, dan pemain asal Uruguay itu memastikan kemenangan lewat tendangan keras kaki kanan dari luar kotak penalti pada menit ke-92, setelah AEK Athens dua kali unggul.

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Dari enam kemenangan yang dipastikan di detik-detik akhir tersebut, Espi menjadi penentu dalam tiga laga dan Valverde dalam satu laga. Adapun di dua laga lainnya, Guler dan Camavinga yang memberikan assist penentu.

Ada pula dua malam lain ketika tim terpaksa terus memantau jam. Saat menghadapi Villarreal, Diomande mencetak gol pada menit ke-62, lalu kartu merah Vinicius Junior memaksa Real Madrid mempertahankan keunggulan 1-0 dengan sepuluh pemain.

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Melawan Inter Milan, Real Madrid sudah unggul 2-0 pada menit ke-23, tetapi Carlos Augusto memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 pada menit ke-76, sehingga laga perdana tim di kompetisi Eropa itu tetap terbuka hingga peluit akhir.

Delapan dari 15 kemenangan yang diraih tim asuhan Jose Mourinho hanya berselisih satu gol.

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Sembilan Gol dari Bangku Cadangan

Pemain pengganti telah mencetak sembilan dari 46 gol resmi Real Madrid, atau hampir satu dari setiap lima gol.

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Lima di antaranya tercipta di LaLiga. Selain tiga gol Espi, ada gol Guler ke gawang Malaga yang menutup kemenangan 4-0, serta gol Rudiger dalam kekalahan di derbi Madrid.

Sementara di Liga Champions, para pemain pengganti mencetak empat gol dalam empat matchday, masing-masing satu gol per pemain. Espi dan Endrick mencetak gol ke gawang Roma, Yan Diomande ke gawang Leipzig, dan Valverde di kandang AEK Athens.

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Di LaLiga, hanya Alaves dan Sevilla yang mengungguli Real Madrid dalam jumlah gol dari pemain pengganti, dengan masing-masing enam gol.

Real Madrid setara dengan Barcelona dan Villarreal, yang masing-masing mencetak lima gol melalui pemain pengganti.

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Di lima liga top Eropa, Paris Saint-Germain dan Leipzig memuncaki daftar dengan masing-masing sembilan gol.

Di Liga Champions, hanya Como yang mengungguli empat gol pemain pengganti Real Madrid, dengan lima gol dari para pemain cadangannya. Adapun Barcelona, Arsenal, dan Liverpool masing-masing memiliki dua gol yang dicetak pemain yang masuk dari bangku cadangan.

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Namun, jika gol dan assist digabungkan, Mourinho berada di puncak. Para pemain yang ia masukkan dari bangku cadangan telah mencetak empat gol dan memberikan lima assist dalam empat laga Eropa.