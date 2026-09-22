Data statistik mengungkap bahwa Real Madrid mengalami masalah fisik yang jelas sepanjang musim ini, setelah tim tersebut menempati puncak daftar klub La Liga dengan jarak tempuh paling sedikit dalam satu pertandingan, selama tujuh pekan pertama kompetisi.

Menurut data dari situs "Sofascore" yang dikutip surat kabar "AS", para pemain Real Madrid menempuh jarak rata-rata 96,5 kilometer per pertandingan, angka yang merupakan yang terendah di antara seluruh tim La Liga, sementara Barcelona, pemuncak klasemen, unggul jauh atas tim Kerajaan dalam aspek ini.

Angka-angka ini mengingatkan kembali pada pernyataan yang dikaitkan surat kabar "AS" dengan pesan Jose Mourinho kepada Florentino Perez, saat ia menangani Real Madrid, yang di dalamnya ia berbicara tentang mentalitas yang ingin ia tanamkan di dalam tim, dengan mengatakan: "Berlarilah dan berjuanglah".

Namun, angka-angka saat ini tidak mencerminkan bagian pertama dari pesan tersebut, karena Real Madrid menempati posisi terakhir dalam peringkat jarak tempuh, sementara klub Alaves, Espanyol, Barcelona, dan Sevilla mendekatinya dalam klasifikasi ini.

Sebaliknya, Barcelona berada di posisi kelima di antara tim La Liga dengan jarak tempuh terbanyak, dengan rata-rata sekitar 104,6 kilometer per pertandingan, dengan selisih hampir 8,1 kilometer dari Real Madrid pada setiap pertemuan.

Statistik ini memperoleh arti penting yang khusus di tengah awal musim yang sulit bagi tim Kerajaan, yang tertinggal enam poin dari Barcelona yang memimpin, sehingga menambah faktor fisik baru pada tanda tanya yang mengelilingi level Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho.