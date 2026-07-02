Berkat mantan pemainnya... Real Madrid mengalami kebangkitan finansial

Real Madrid bersiap untuk mendapatkan suntikan dana, berkat mantan pemainnya asal Uruguay, Álvaro Rodríguez, yang saat ini bermain untuk Elche.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa Elche hampir mencapai kesepakatan dengan Bournemouth untuk menjual Álvaro dengan harga 25 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai insentif dan variabel.

Real Madrid memiliki 50% hak atas pemain asal Uruguay tersebut, sehingga akan menerima 12,5 juta euro dari nilai kesepakatan tersebut.

Namun, klub Kerajaan tersebut akan kehilangan hak apa pun terkait pemain tersebut di masa depan, karena kontrak tersebut tidak memuat klausul yang memberikan hak pembelian kembali atau hak prioritas untuk membawanya kembali di masa mendatang.

Penyerang berusia 24 tahun ini lulus dari akademi muda Real Madrid, sebelum dipinjamkan ke Getafe, lalu pindah ke Elche pada musim lalu di bawah asuhan pelatih Eder Sarabia.

Alvaro merupakan salah satu pilar utama dalam keberhasilan Elche mempertahankan statusnya di La Liga, setelah tampil dalam 34 pertandingan di kompetisi tersebut, mencetak 7 gol, dan memberikan 5 assist.