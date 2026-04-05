Berkat dukungan Mesir... Pemuda Aljazair lolos ke Piala Afrika

Timnas U-17 Aljazair berhasil memastikan tiket ke Piala Afrika U-17, setelah mengalahkan Mesir dengan skor 1-0 pada Minggu malam di Stadion Syuhada Benina, Benghazi, Libya, dalam rangkaian kompetisi Kejuaraan Federasi Afrika Utara.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit ke-47 melalui Abdul Rahman Zawi, yang memberikan "Les Verts" kemenangan berharga yang menegaskan hak tim tersebut untuk berada di antara tim-tim elit Afrika dalam turnamen yang dijadwalkan berlangsung di Maroko antara 25 April hingga 15 Mei mendatang dengan partisipasi 16 tim.

Dengan kemenangan ini, timnas Aljazair mengumpulkan 7 poin, berada di peringkat kedua di belakang timnas Maroko yang memimpin klasemen, diikuti oleh timnas Mesir dengan 6 poin, dan ketiganya lolos ke turnamen.

Turnamen yang diselenggarakan di Libya dari 24 Maret hingga 5 April ini diikuti oleh 5 tim, yaitu: Libya (tuan rumah), Aljazair, Maroko, Mesir, dan Tunisia, dalam babak penyisihan yang menentukan tim-tim yang lolos ke putaran final kontinental.