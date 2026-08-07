Penyerang asal Prancis Kylian Mbappe melanjutkan persiapan fisiknya sebagai pemanasan menuju kembalinya ke sesi latihan Real Madrid, setelah memanfaatkan hari-hari terakhir liburan musim panasnya di Pulau Ibiza untuk memulihkan kebugaran fisik sebelum bergulirnya musim baru.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa penyerang Real Madrid tersebut menghabiskan hari-hari terakhir liburan musim panasnya di Ibiza, salah satu destinasi favoritnya selama musim panas, di mana ia terlihat dalam beberapa hari terakhir sedang berlatih di lintasan Sanchez dan Vibancos, demi memulihkan ritme fisiknya sebagai persiapan untuk musim yang sudah di depan mata.

Pulau tersebut terus memainkan peran sebagai titik awal bagi persiapan fisiknya, dengan ditemani oleh pelatih fisik Real Madrid Sebastian Devilaz.

Fasilitas olahraga yang sama itu juga menyaksikan kehadiran bintang asal Maroko Achraf Hakimi, bek Paris Saint-Germain, yang memanfaatkan tempat yang sama untuk memulihkan kesiapan fisiknya sebelum bergabung kembali dengan timnya.

Setelah kedua pemain terlihat beberapa pekan lalu sedang menikmati liburan mereka di pulau tersebut, kali ini mereka mengganti suasana hiburan itu dengan latihan di lintasan atletik, dengan menyadari bahwa bergulirnya kompetisi sudah dekat.

Para pemain Ibiza, yang tengah berlatih di fasilitas yang sama, juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama kedua bintang tersebut.

Liburan ini datang setelah musim yang panjang dan Piala Dunia yang ditandai dengan tuntutan tingkat tinggi.

Mbappe diperkirakan akan kembali ke kompleks olahraga Real Madrid di Valdebebas pada pekan depan, di mana ia akan menemukan tim yang berbeda dari yang ia tinggalkan.

Pelatih asal Portugal Jose Mourinho memegang kendali teknis tim Los Blancos, dan sejumlah wajah baru juga bergabung ke skuad Real Madrid.

Di lini serang, klub memperkuat pilihannya dengan merekrut Yan Diomande, di samping memperpanjang kontrak Vinicius Junior hingga tahun 2032, sehingga Mbappe kembali ke Real Madrid dengan wajah baru, sembari ambisi yang sama yang diusung klub tetap berlanjut.