Atletico Madrid meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Deportivo Alaves dengan skor 2-1 pada Sabtu malam ini, dalam pekan kedelapan LaLiga.

Atletico mengalami kesulitan besar meski Alaves bermain dengan kekurangan jumlah pemain, setelah hanya tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-61 akibat kartu merah yang diterima Angel Perez.

Atletico Madrid pun menambah koleksi poinnya menjadi 19 di posisi kedua, sementara Alaves tertahan di angka 11 poin di peringkat keenam.

Surat kabar Sport mengulas momen-momen penting pertandingan, di mana Atletico langsung mengambil kendali atas jalannya laga, dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-33 setelah kombinasi teknik yang indah antara Grimaldo dan Lookman di tepi kotak penalti.

Pemain asal Nigeria itu bertukar bola dengan rekannya dalam kombinasi satu-dua, setelah pemain internasional Spanyol tersebut mengoper bola dengan tumit secara indah, sebelum menempatkan bola di antara kedua kaki Sivera, kiper Alaves, dan mencetak gol pembuka keunggulan.

Namun, ketika babak pertama tampaknya akan berakhir dengan keunggulan Atletico Madrid, Le Normand kehilangan ketenangannya saat sepak pojok, setelah ia melingkarkan kedua lengannya pada Toni Martinez, dan wasit Quintero Gonzalez tidak ragu untuk menunjuk titik penalti.

Teknologi video membenarkan keputusan wasit lapangan, dan Lucas Boye yang menjadi eksekutor penalti berhasil memberi Alaves gol penyama kedudukan.

Memasuki babak kedua, Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, memasukkan duo Julian Alvarez dan Baena.

Alvarez menjadi penyebab kartu merah Angel Perez, setelah pemain Alaves tersebut melakukan pelanggaran keras pada pergelangan kakinya, dan sejak momen itu, keadaan menjadi jauh lebih mudah bagi Atletico Madrid.

Meski demikian, gol kemenangan baru datang pada menit ke-86, setelah Baena menampilkan sentuhan teknik yang jenius, dengan mengirimkan umpan silang yang akurat menggunakan bagian luar kakinya, yang disambut Cuti Romero dengan sundulan yang bersarang di gawang di tiang jauh.







