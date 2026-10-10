Berkat Alvarez, Atletico Madrid lolos dari jebakan Alaves

Atletico Madrid meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Deportivo Alaves dengan skor 2-1 pada Sabtu malam ini, dalam pekan kedelapan La Liga.

Atletico mengalami kesulitan besar meski Alaves bermain dengan keunggulan jumlah pemain, karena hanya tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-61 setelah Angel Perez diusir keluar lapangan.

Dengan hasil ini, poin Atletico Madrid bertambah menjadi 19 di posisi runner-up, sementara perolehan Alaves tertahan di angka 11 poin di peringkat keenam.

Surat kabar Sport mengulas momen-momen penting pertandingan ini, di mana Atletico langsung mendominasi laga dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-33 setelah kombinasi teknis yang indah antara Grimaldo dan Lookman di tepi kotak penalti.

Pemain asal Nigeria itu bertukar bola dengan rekannya dalam kombinasi satu-dua, setelah pemain internasional Spanyol tersebut mengoper bola dengan tumit kakinya secara brilian, sebelum menempatkan bola di antara kedua kaki Sivera, kiper Alaves, dan mencetak gol pembuka keunggulan.

Namun ketika babak pertama tampaknya akan berakhir dengan keunggulan Atletico Madrid, Le Normand kehilangan kendali emosinya saat sepak pojok, setelah ia memeluk Toni Martinez dengan kedua lengannya, dan wasit Quintero Gonzalez tidak ragu menunjuk titik penalti.

Teknologi video membenarkan keputusan wasit lapangan, dan Lucas Boye menjadi algojo penalti, memberikan Alaves gol penyama kedudukan.

Memasuki babak kedua, Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, menurunkan duet Julian Alvarez dan Baena.

Alvarez menjadi penyebab diusirnya Angel Perez, setelah pemain Alaves itu melakukan pelanggaran keras pada pergelangan kakinya, dan sejak saat itu keadaan menjadi jauh lebih mudah bagi Atletico Madrid.

Meski demikian, gol kemenangan baru datang pada menit ke-86 pertandingan, setelah Baena memberikan sentuhan teknis yang jenius, dengan mengirimkan umpan silang yang akurat menggunakan sisi luar kakinya, yang disambut Cuti Romero dengan sundulan kepala yang bersarang di gawang di tiang jauh.



