Berita yang saling bertentangan memicu perdebatan... Apakah Ronaldinho benar-benar akan kembali ke lapangan?

Kabar kembalinya legenda Brasil Ronaldinho ke dunia sepak bola profesional menimbulkan kehebohan besar di Italia, menyusul laporan yang menyebutkan bahwa ia akan segera menandatangani kontrak dengan klub Ravenna, salah satu klub di Divisi Tiga Italia, setelah 11 tahun pensiun.

Menurut laporan surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", bergabungnya Ronaldinho ke Ravenna diperkirakan akan diumumkan secara resmi pada 23 Juni mendatang dalam sebuah acara besar di Miami, yang bertepatan dengan Piala Dunia, di mana jersey klub barunya akan diperkenalkan.

Ronaldinho mengatakan, seperti dikutip surat kabar tersebut: “Warna baru, senyuman yang sama. Saya tidak sabar untuk kembali ke lapangan dan menulis bab baru dalam karier saya bersama Ignazio (Cipriani, pemilik klub) dan seluruh keluarga Cipriani. Sepak bola selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi saya, dan saya ingin menularkan gairah yang sama ini ke Ravenna.”

Langkah mengejutkan ini terjadi setelah bintang Brasil tersebut pensiun dari sepak bola profesional pada tahun 2015, menyusul masa baktinya yang terakhir bersama klub Brasil Fluminense, dan menjauh dari sorotan selama beberapa tahun terakhir.

Ravenna, yang nyaris gagal promosi ke divisi kedua musim lalu setelah tersingkir di babak playoff, berupaya memanfaatkan nama besar Ronaldinho untuk meningkatkan eksposur media dan popularitas di kalangan suporter.

Namun, jurnalis Italia yang spesialis di pasar transfer, Fabrizio Romano, kemudian membantah informasi tersebut melalui akun Twitter-nya, menegaskan bahwa kehadiran Ronaldinho di klub tersebut pada dasarnya akan terbatas pada kegiatan pemasaran, dan bahwa ia hanya akan berpartisipasi dalam satu pertandingan persahabatan, sebelum akhirnya menghapus cuitannya tanpa menjelaskan alasannya.

Kebingungan masih menyelimuti sifat sebenarnya dari kembalinya Ronaldinho, apakah ini kembalinya yang sesungguhnya ke kompetisi resmi atau sekadar partisipasi simbolis untuk tujuan pemasaran, sambil menunggu pengumuman resmi yang dinantikan pada hari Senin mendatang.

Perlu diingat bahwa Ronaldinho (46 tahun) dianggap sebagai salah satu bintang sepak bola terkemuka pada awal milenium ini, yang dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or pada tahun 2005, serta meraih berbagai gelar bersama Barcelona, Milan, dan tim nasional Brasil, termasuk Piala Dunia 2002 dan Liga Champions.